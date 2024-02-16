Что приготовить из теста фило: подборка вкусных, оригинальных и быстрых рецептов

Если в морозилке давно прячется тесто фило, а идей, что из него приготовить нет, мы тебе поможем! Из теста фило можно приготовить вкусные и быстрые основные блюда, закуски и сладости. Держи подборку простых и вкуснейших блюд.

Что приготовить из теста фило: вкусные рецепты легких блюд

Мы собрали для тебя четыре легких рецепта, которые можно приготовить из теста фило. Ты найдешь закуски, соленые и сладкие блюда!

Роллы с цукини и морковью

Для приготовления роллов из цукини и моркови тебе понадобится немного ингредиентов. Если ты не любишь рыбу, такие роллы станут великолепной идеей. Понадобится:

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Тесто фило — 1 лист

Цукини — 1 шт.

Морковь — 1 большая

Яйца — 2 шт.

Крем-сыр — 50 г

Твердый сыр

Цукини нарежь широкими слайсами. Для этого можно использовать специальный нож для чистки овощей. Так же нарежь морковь. Слайсы моркови и цукини отдельно погружай в кипяток на 30 секунд. Лист теста фило разверни и смажь растопленным сливочным маслом. Потом трижды сложи его поперек, чтобы получилась длинная полоска. Включи духовку на разогрев. Полоску смажь крем-сыром, добавь сверху тертый сыр. Затем слоями выкладывай цукини, морковь. Овощные слои можно пересыпать сыром. Сверни рулетик. Разрежь его на кусочки и выложи на противень, застеленный пергаментом. Роллы оберни фольгой по бокам. Два яйца взбей в мисочке, а затем влей в роллы. Посыпь сыром. Запекай 10 минут при температуре 180°C.

Минтай в тесте фило

Сделать минтай очень вкусным можно с помощью теста фило! Рыба получается нежной в хрустящей корочке. Такое блюдо точно понравится. Понадобится:

Филе минтая — 300 г

Творог — 150 г

Тесто фило — 3 листа

Сливочное масло — 50 г

Укроп — пучок

Соевый соус — 1 ст.л.

Сок лимона — 0,5 ст.л.

Специи

Филе минтая нарежь небольшими кусочками. В мисочке смешай соевый соус, лимонный сок, перец. Рыбу оставь в таком маринаде на 15 мин. Творог смешай с мелко нарезанным укропом. Не забудь включить духовку разогреваться. Растопи сливочное масло. Растопленным сливочным маслом смажь лист теста фило. Выложи на него рыбу, на рыбу сыр. Заворачивай начинку в тесто. Выложи рыбу в тесте на противень, застеленный пергаментом. Смажь тесто сливочным маслом и выпекай 25 минут при температуре 180°C.

Ореховое печенье

Быстрое и хрустящее печенье из теста фило очень легко приготовить! Рассказываем пошаговый рецепт! Понадобится:

Тесто фило — 4 листа

Сливочное масло — 50 г

Орехи — 100 г

Сахар или сахарная пудра — 50 г

Поджарь орехи на сковороде или выдержи в духовке. Измельчи их ножом или блендером. Добавь сахар или сахарную пудру, и перемешай смесь. Листок теста фило смажь растопленным сливочным маслом. Затем положи на первый лист второй, тоже смажь сливочным маслом. Сделай так со всеми листами теста фило. На последний лист сверху высыпь ровным слоем измельченные орехи с сахаром. Разрежь тесто на равные квадраты. Должно получиться шесть или девять. Каждый квадрат теста заверни в трубочку. Смажь трубочки остатками сливочного масла. Запекай 15 минут при температуре 180°C.

Улитки с томатами и оливками

Чтобы приготовить такую вкусную закуску, тебе понадобится:

Тесто фило — 8 листков

Сливочное масло — 100 г

Оливки без косточек — 50 г

Вяленые томаты — 50 г

Шпинат — 50 г

Сыр фета — 80 г

Специи

Тесто фило достань из морозилки. Подготовь шпинат — промой кипятком. Нарежь оливки и вяленые томаты. Разомни сыр фета вилкой. В небольшой мисочке смешай сыр, специи, нарезанные оливки и томаты. Перемешай. Верхний слой теста фило смажь растопленным сливочным маслом. Выложи начинку на одну сторону теста одной линией. Скрути тесто в колбаску. А потом скрути колбаску в улитку. Повтори до окончания теста или начинки. Улитки с томатами и оливками выложи на противень, застеленный пергаментом. Смажь улиток маслом. Запекай 15 минут при температуре 180°C.

Раньше мы рассказывали, как приготовить домашнюю пахлаву.

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