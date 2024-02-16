Что приготовить из теста фило: подборка вкусных, оригинальных и быстрых рецептов

Если в морозилке давно прячется тесто фило, а идей, что из него приготовить нет, мы тебе поможем! Из теста фило можно приготовить вкусные и быстрые основные блюда, закуски и сладости. Держи подборку простых и вкуснейших блюд.
Мы собрали для тебя четыре легких рецепта, которые можно приготовить из теста фило. Ты найдешь закуски, соленые и сладкие блюда!
Для приготовления роллов из цукини и моркови тебе понадобится немного ингредиентов. Если ты не любишь рыбу, такие роллы станут великолепной идеей. Понадобится:
Фото: Pexels
Сделать минтай очень вкусным можно с помощью теста фило! Рыба получается нежной в хрустящей корочке. Такое блюдо точно понравится. Понадобится:
Быстрое и хрустящее печенье из теста фило очень легко приготовить! Рассказываем пошаговый рецепт! Понадобится:
Чтобы приготовить такую вкусную закуску, тебе понадобится:
Раньше мы рассказывали, как приготовить домашнюю пахлаву.
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