Почувствуй атмосферу Востока на вкус! Домашний рецепт медовой пахлавы с грецкими орехами

Когда-то медовая пахлава считалась роскошью. Ее могли себе позволить только вельможи, и то на праздники. Но рецепт этих восточных сладостей настолько полюбился людям, что его хранили в течение нескольких тысяч лет.

Теперь приготовить пахлаву может любой желающий. Делая это дома, ты контролируешь количество добавленного сахара, поэтому калорийность десерта можно регулировать.

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился простым рецептом домашней медовой пахлавы с грецкими орехами. Попробуй вкус Востока и ты!

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Домашняя медовая пахлава — ингредиенты

450 г теста фило

450 г грецких орехов

1/2 ч. л. молотой корицы

1/4 ч. л. соли

200 г сливочного масла

200 г сахара

150 мл воды

200 г меда

1 ст. л. сока лимона

2 палочки корицы

1/2 лимона (цедра)

4 коробочки кардамона

1 бутон гвоздики

Пахлава медовая с грецкими орехами: рецепт

Разогрей духовку до 180°C. В это время начни готовить сироп. Налей в сотейник воду, добавь сахар и мед. Вкинь туда палочки корицы, кардамон и гвоздику. Влей сок лимона и натертую цедру половины лимона. Вари сироп в течение десяти минут на маленьком огне и периодически помешивай. После того, как сахар растворился, а на поверхности появились большие пузыри, сними сироп с огня и дай ему остыть. Перебей блендером грецкие орехи до состояния мелкой крошки. Или же можно размять орехи ножом или скалкой. Измельченные орехи смешай с молотой корицей и солью. В сотейнике растопи сливочное масло. Смажь противень его небольшим количеством. Сверху выложи слой теста фило. Остальные листы теста сразу накрой влажным полотенцем, иначе они быстро высохнут. Лист теста на протвине смажь сливочным маслом, сверху выложи следующий лист. Должно получиться всего четыре слоя. На последний слой выложи половину орехов. Сверху выложи еще четыре слоя, смазывая каждый растопленным маслом. Посыпь второй половиной орехов. Немного оставь для украшения. Сверху выложи еще четыре листа теста, а затем присыпь оставшимися орехами. Очень острым ножом нарежь тесто на протвине сначала горизонтальными полосками, а затем косыми, чтобы получились ромбики. Запекайте пахлаву 25 минут при температуре 180°C. Полей готовую пахлаву сиропом. Дай ей примерно два часа, чтобы она остыла и просочилась медовым сиропом. Приятного аппетита!

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