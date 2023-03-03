Почувствуй атмосферу Востока на вкус! Домашний рецепт медовой пахлавы с грецкими орехами

Когда-то медовая пахлава считалась роскошью. Ее могли себе позволить только вельможи, и то на праздники. Но рецепт этих восточных сладостей настолько полюбился людям, что его хранили в течение нескольких тысяч лет.
Теперь приготовить пахлаву может любой желающий. Делая это дома, ты контролируешь количество добавленного сахара, поэтому калорийность десерта можно регулировать.
Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился простым рецептом домашней медовой пахлавы с грецкими орехами. Попробуй вкус Востока и ты!
Фото: Евгений Клопотенко
Вкус маминого и бабушкиного медовика хорошо знаком с детства. Поэтому он такой родной и особенно вкусный. Читай рецепт медовика от Лилии Цвет.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!