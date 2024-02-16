Що приготувати з тіста філо: добірка смачних, оригінальних і швидких рецептів

Якщо у морозилці давно ховається тісто філо, а ідей, що з нього приготувати, немає, ми тобі допоможемо! З тіста філо можна приготувати смачні й швидкі основні страви, закуски та солодощі. Тримай добірку простих і дуже смачних страв.

Що приготувати з тіста філо: смачні рецепти легких страв

Ми зібрали для тебе чотири легкі рецепти, що можна приготувати з тіста філо. Ти знайдеш закуски, солоні та солодкі страви!

Роли з цукіні та морквою

Для приготування ролів з цукіні та морквою тобі знадобиться небагато інгредієнтів. Якщо ти не любиш рибу, такі роли стануть чудовою ідеєю. Знадобиться:

Зараз також дивляться

Тісто філо — 1 лист

Цукіні — 1 шт.

Морква — 1 велика

Яйця — 2 шт.

Крем-сир — 50 г

Твердий сир

Цукіні наріж широкими слайсами. Для цього можна використати спеціальний ніж для чищення овочів. Так само наріж моркву. Слайси моркви та цукіні окремо занурюй в окріп на 30 секунд. Лист тіста філо розгорни та змасти розтопленим вершковим маслом. Потім тричі склади його впоперек, аби вийшла довга смужка. Увімкни духовку на розігрів. Смужку змаж крем-сиром, додай зверху тертий сир. Потім шарами викладай цукіні, моркву. Овочеві шари можна пересипати сиром. Згорни рулетик. Розріж його на шматочки та виклади на деко, застелене пергаментом. Роли обгорни фольгою з боків. Два яйця збий у мисочці, а потім влий до ролів. Посип сиром. Запікай 10 хвилин за температури 180°C.

Минтай у тісті філо

Зробити минтай дуже смачним можна за допомогою тіста філо! Риба виходить ніжною у хрусткій скоринці. Така страва точно сподобається. Знадобиться:

Філе минтая — 300 г

Сир — 150 г

Тісто філо — 3 листки

Вершкове масло — 50 г

Кріп — пучок

Соєвий соус — 1 ст.л.

Сік лимона — 0,5 ст.л.

Спеції

Філе минтая наріж невеликими шматочками. У мисочці змішай соєвий соус, лимонний сік, перець. Рибу залиш у такому маринаді на 15 хв. Сир змішай з дрібно нарізаним кропом. Не забудь увімкнути духовку розігріватися. Розтопи вершкове масло. Розтопленим вершковим маслом змасти лист тіста філо. Виклади на нього рибу, на рибу сир. Загортай начинку в тісто. Виклади рибу в тісті на деко, застелене пергаментом. Змасти тісто вершковим маслом та випікай 25 хвилин за температури 180°C.

Горіхове печиво

Швидке та хрустке печиво з тіста філо дуже легко приготувати! Розповідаємо покроковий рецепт! Знадобиться:

Тісто філо — 4 листки

Вершкове масло — 50 г

Горіхи — 100 г

Цукор або цукрова пудра — 50 г

Підсмаж горіхи на пательні або витримай у духовці. Подрібни їх ножем чи блендером. Додай цукор або цукрову пудру та перемішай суміш. Листок тіста філо змасти розтопленим вершковим маслом. Потім поклади на перший листок другий, теж змасти вершковим маслом. Зроби так з усіма листками тіста філо. На останній листок зверху висип рівним шаром подрібнені горіхи з цукром. Розріж тісто на рівні квадрати. Має вийти шість або дев’ять. Кожен квадрат тіста загорни у трубочку. Змасти трубочки залишками вершкового масла. Запікай 15 хвилин за температури 180°C.

Равлики з томатами та оливками

Щоб приготувати таку смачну закуску, тобі знадобиться:

Тісто філо — 8 листків

Вершкове масло — 100 г

Оливки без кісточок — 50 г

В’ялені томати — 50 г

Шпинат — 50 г

Сир фета — 80 г

Спеції

Тісто філо дістань з морозилки. Підготуй шпинат — промий окропом. Наріж оливки та в’ялені томати. Розімни сир фета виделкою. У невеликій мисочці змішай сир, спеції, нарізані оливки та томати. Перемішай. Верхній шар тіста філо змасти розтопленим вершковим маслом. Виклади начинку на один бік тіста однією лінією. Скрути тісто у ковбаску. А потім скрути ковбаску в равлика. Повтори до закінчення тіста чи начинки. Равлики з томатами та оливками виклади на деко, встелене пергаментом. Змасти равликів маслом. Запікай 15 хвилин за температури 180°C.

Раніше ми розповідали, як приготувати домашню пахлаву.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.