Що приготувати з тіста філо: добірка смачних, оригінальних і швидких рецептів

Якщо у морозилці давно ховається тісто філо, а ідей, що з нього приготувати, немає, ми тобі допоможемо! З тіста філо можна приготувати смачні й швидкі основні страви, закуски та солодощі. Тримай добірку простих і дуже смачних страв.
Ми зібрали для тебе чотири легкі рецепти, що можна приготувати з тіста філо. Ти знайдеш закуски, солоні та солодкі страви!
Для приготування ролів з цукіні та морквою тобі знадобиться небагато інгредієнтів. Якщо ти не любиш рибу, такі роли стануть чудовою ідеєю. Знадобиться:
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Зробити минтай дуже смачним можна за допомогою тіста філо! Риба виходить ніжною у хрусткій скоринці. Така страва точно сподобається. Знадобиться:
Швидке та хрустке печиво з тіста філо дуже легко приготувати! Розповідаємо покроковий рецепт! Знадобиться:
Щоб приготувати таку смачну закуску, тобі знадобиться:
Раніше ми розповідали, як приготувати домашню пахлаву.
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