Відчуй атмосферу Сходу на смак! Домашній рецепт медової пахлави з волоськими горіхами

Колись медова пахлава вважалась розкішшю. Її могли собі дозволити тільки вельможі, та й то на свята. Але рецепт цих східних солодощів настільки полюбився людям, що його берегли протягом кількох тисяч років.

Нині приготувати пахлаву може кожен охочий. Роблячи це вдома, ти контролюєш кількість доданого цукру, тож калорійність десерту можна регулювати.

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився простим рецептом домашньої медової пахлави з волоськими горіхами. Спробуй смак Сходу й ти!

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Домашня медова пахлава — інгредієнти

450 г тіста філо

450 г волоських горіхів

1/2 ч. л. меленої кориці

1/4 ч. л. солі

200 г вершкового масла

200 г цукру

150 мл води

200 г меду

1 ст. л. соку лимона

2 палички кориці

1/2 лимона (цедра)

4 коробочки кардамону

1 бутон гвоздики

Пахлава медова з волоськими горіхами: рецепт

Розігрій духовку до 180°C. У цей час почни готувати сироп. Налий у сотейник воду, додай цукор та мед. Вкинь туди палички кориці, кардамон і гвоздику. Влий сік лимона та натерту цедру половини лимона. Вари сироп протягом десяти хвилин на маленькому вогні, періодично помішуй. Після того, як цукор розчинився, а на поверхні з’явились великі бульбашки, зніми сироп з вогню та дай йому охолонути. Перебий блендером волоські горіхи до стану дрібної крихти. Або ж можна розім’яти горіхи ножем чи качалкою. Подрібнені горіхи змішай з меленою корицею та сіллю. У сотейнику розтопи вершкове масло. Змасти деко його невеликою кількістю. Зверху виклади шар тіста філо. Інші листи тіста одразу накрий вологим рушником, інакше вони швидко висохнуть. Лист тіста на деко змасти вершковим маслом, зверху виклади наступний лист. Має вийти всього чотири шари. На останній шар виклади половину горіхів. Зверху виклади ще чотири шари, змащуючи кожен розтопленим маслом. Посип другою половиною горіхів. Трошки залиш для прикраси. Зверху виклади ще чотири листи тіста, а потім присип горіхами, які залишилися. Дуже гострим ножем наріж тісто на деко спочатку горизонтальними смужками, а потім косими, щоб вийшли ромбики. Запікай пахлаву 25 хвилин за температури 180°C. Полий готову пахлаву сиропом. Дай їй приблизно дві години для того, щоб вона охолонула та просочилась медовим сиропом. Смачного!

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