Відчуй атмосферу Сходу на смак! Домашній рецепт медової пахлави з волоськими горіхами

Колись медова пахлава вважалась розкішшю. Її могли собі дозволити тільки вельможі, та й то на свята. Але рецепт цих східних солодощів настільки полюбився людям, що його берегли протягом кількох тисяч років.
Нині приготувати пахлаву може кожен охочий. Роблячи це вдома, ти контролюєш кількість доданого цукру, тож калорійність десерту можна регулювати.
Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився простим рецептом домашньої медової пахлави з волоськими горіхами. Спробуй смак Сходу й ти!
Фото: Євген Клопотенко
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