Фиолетовый картофель и тайберри. Что такое гибридные продукты и полезны ли они на самом деле

Казалось бы, современных людей уже ничем не удивишь. За последнее столетие человечество сделало немало открытий, которые и сейчас упрощают нашу жизнь.

Одно из них — гибридные продукты. Так называют продукты растительного и животного происхождения, получаемые в результате скрещивания двух продуктов.

Но действительно ли такие продукты полезны и какие мы уже можем увидеть на наших прилавках — рассказываем тебе дальше.

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Гибридные продукты: что это такое

Гибридные продукты являются результатом скрещения двух разных видов, пород или сортов тех, или иных продуктов. Это может быть не только растительный продукт, но и мясо.

Существует мнение, что гибридные продукты не могут самостоятельно выжить в природе, они нуждаются в человеческом уходе. Однако это не так. Гибридизация может возникнуть самостоятельно во время перекрестного опыления.

Эти растения не эволюционируют. Вместе с тем, фермеры предпочитают именно такие продукты, поскольку они дают в разы больший урожай, чем классические сорта и виды.

К гибридным продуктам относятся:

желтый арбуз;

яблоки, цитрусовые без косточки;

капуста Романеско;

вителот — фиолетовый картофель;

плуот — скрещивание сливы и абрикоса;

арбузная редиска;

йошта — скрещивание крыжовника и смородины;

брокколини — скрещение брокколи и китайской капусты;

тайберри — скрещение ежевики и малины;

наши — скрещение яблока и груши.

Также путем скрещения вывели многие сорта пшеницы и риса, виды орехов и бобовые.

Миру также известны и гибриды мясных продуктов, которые становятся результатом сочетания мясных и растительных продуктов. Таким образом, пища становится одновременно богата белками и клетчаткой.

Полезны ли гибридные продукты

Часто люди путают гибридный продукт с ГМО — генетически модифицированными продуктами.

Гибридные овощи и фрукты гарантированно безопасны, а разговоры об их вреде являются мифом. Ведь следует помнить: перекрестное опыление существовало задолго до научного развития.

По словам одних исследователей, гибриды содержат больше питательных веществ, чем их “родительские” культуры.

С другой стороны, также существует мнение, что пищевая ценность гибридов может быть ниже из-за культивирования у растения устойчивости к вредителям и холодам.

О полезных свойствах овощей и фруктов говорит даже их цвет — об этом мы объясняли тебе в нашем другом материале.

Главное фото: Wikipedia.

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