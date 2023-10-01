Фіолетова картопля і тайберрі. Що таке гібридні продукти та чи корисні вони насправді

Здавалося б, сучасних людей вже нічим не здивуєш. За останнє століття людство зробило чимало відкриттів, що й нині спрощують наше життя.

Одне з них — гібридні продукти. Так називають продукти рослинного та тваринного походження, які отримуються в результаті схрещення двох продуктів.

Та чи справді такі продукти корисні і які з них ми вже можемо побачити на наших прилавках — розповідаємо тобі далі.

Зараз також дивляться

Гібридні продукти: що це таке

Гібридні продукти є результатом схрещення двох різних видів, порід або сортів тих чи інших продуктів. Це може бути не лише рослинний продукт, а й м’ясо.

Існує думка, що гібридні продукти не можуть самостійно вижити в природі, вони потребують людського догляду. Однак це не так. Гібридизація може виникнути самостійно, під час перехресного запилення.

Ці рослини не еволюціонують. Разом з тим, фермери надають перевагу саме таким продуктам, оскільки вони дають в рази більший урожай, аніж класичні сорти та види.

До гібридних продуктів належать:

жовтий кавун;

яблука, цитрусові без кісточки;

капуста Романеско;

вітелот — фіолетова картопля;

плуот — схрещення сливи та абрикоса;

кавунова редиска;

йошта — схрещення аґрусу та смородини;

броколіні — схрещення броколі та китайської листкової капусти;

тайберрі — схрещення ожини та малини;

наші — схрещення яблука та груші.

Також шляхом схрещення вивели чимало сортів пшениці та рису, види горіхів та бобові.

Світу також відомі й гібриди м’ясних продуктів, які стають результатом поєднання м’ясних та рослинних продуктів. Таким чином, їжа стає одночасно багатою на білки та клітковину.

Чи корисні гібридні продукти

Часто люди плутають позначну гібридного продукту із ГМО — генетично модифікованими продуктами.

Гібридні овочі та фрукти гарантовано безпечні, а розмови про їхню шкоду є міфом. Адже варто пам’ятати: перехресне запилення існувало задовго до наукового розвитку.

За словами одних дослідників, гібриди містять більше поживних речовин, ніж їхні “батьківські” культури.

З іншого боку, також існує думка, що харчова цінність гібридів може бути нижчою через культивування у рослини стійкість до шкідників та холодів.

Про корисні властивості овочів та фруктів говорить навіть їхній колір — про це ми пояснювали тобі в нашому іншому матеріалі.

Головне фото: Wikipedia.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.