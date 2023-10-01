Фіолетова картопля і тайберрі. Що таке гібридні продукти та чи корисні вони насправді

Здавалося б, сучасних людей вже нічим не здивуєш. За останнє століття людство зробило чимало відкриттів, що й нині спрощують наше життя.
Одне з них — гібридні продукти. Так називають продукти рослинного та тваринного походження, які отримуються в результаті схрещення двох продуктів.
Та чи справді такі продукти корисні і які з них ми вже можемо побачити на наших прилавках — розповідаємо тобі далі.
Гібридні продукти є результатом схрещення двох різних видів, порід або сортів тих чи інших продуктів. Це може бути не лише рослинний продукт, а й м’ясо.
Існує думка, що гібридні продукти не можуть самостійно вижити в природі, вони потребують людського догляду. Однак це не так. Гібридизація може виникнути самостійно, під час перехресного запилення.
Ці рослини не еволюціонують. Разом з тим, фермери надають перевагу саме таким продуктам, оскільки вони дають в рази більший урожай, аніж класичні сорти та види.
До гібридних продуктів належать:
Фото: Wikipedia
Також шляхом схрещення вивели чимало сортів пшениці та рису, види горіхів та бобові.
Світу також відомі й гібриди м’ясних продуктів, які стають результатом поєднання м’ясних та рослинних продуктів. Таким чином, їжа стає одночасно багатою на білки та клітковину.
Часто люди плутають позначну гібридного продукту із ГМО — генетично модифікованими продуктами.
Гібридні овочі та фрукти гарантовано безпечні, а розмови про їхню шкоду є міфом. Адже варто пам’ятати: перехресне запилення існувало задовго до наукового розвитку.
За словами одних дослідників, гібриди містять більше поживних речовин, ніж їхні “батьківські” культури.
З іншого боку, також існує думка, що харчова цінність гібридів може бути нижчою через культивування у рослини стійкість до шкідників та холодів.
Про корисні властивості овочів та фруктів говорить навіть їхній колір — про це ми пояснювали тобі в нашому іншому матеріалі.
Головне фото: Wikipedia.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.