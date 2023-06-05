Секрет у кольорі! Про які корисні властивості нам розповідають забарвлення фруктів та овочів

Про користь фруктів та овочів нам відомо з дитинства. У них містяться багато вітамінів, мікроелементів та корисних кислот. А чи знаєш ти, що за їх кольором можна визначити, які саме властивості має плід? Читай у матеріалі, як кольори фруктів та овочів говорять про корисні властивості.
Нутриціологиня Вікторія Добродій розповіла, що насправді кольори фруктів та овочів говорять про їхні корисні властивості! Читай детальніше, чим багаті фрукти та овочі та який колір за що відповідає.
Вікторія Добродій детально розповіла, як колір плодів співвідноситься з корисними властивостями. Вони містять фітонутрієнти, які допомагають у боротьбі з хворобами. Щоб залишатися здоровим(-ою), потрібно їсти фрукти та овочі всіх кольорів. Наприклад:
Дивись детальніше в нашій графіці, що приготувати з цих продуктів, щоб урізноманітнити свій раціон:
Нутриціологиня каже, що трохи більше третини людей вживають достатню кількість плодів зеленого кольору, ще менше — червоного, помаранчевого, білого та фіолетового кольорів.
Тому слід насичувати та збагачувати свій раціон, щоб організм отримував широкий спектр корисних речових.
Раніше ми розповідали, чи безпечно їсти шкірку фруктів.
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