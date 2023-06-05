Їжа та рецепти

Секрет у кольорі! Про які корисні властивості нам розповідають забарвлення фруктів та овочів

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 05 Червня 2023, 07:00
Кольори фруктів та овочів говорять про корисні властивості: детально
Фото: Unsplash

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