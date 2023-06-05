Секрет у кольорі! Про які корисні властивості нам розповідають забарвлення фруктів та овочів

Про користь фруктів та овочів нам відомо з дитинства. У них містяться багато вітамінів, мікроелементів та корисних кислот. А чи знаєш ти, що за їх кольором можна визначити, які саме властивості має плід? Читай у матеріалі, як кольори фруктів та овочів говорять про корисні властивості.

Кольори фруктів та овочів говорять про корисні властивості: детально

Нутриціологиня Вікторія Добродій розповіла, що насправді кольори фруктів та овочів говорять про їхні корисні властивості! Читай детальніше, чим багаті фрукти та овочі та який колір за що відповідає.

Вікторія Добродій детально розповіла, як колір плодів співвідноситься з корисними властивостями. Вони містять фітонутрієнти, які допомагають у боротьбі з хворобами. Щоб залишатися здоровим(-ою), потрібно їсти фрукти та овочі всіх кольорів. Наприклад:

Червоний — в овочах і фруктах червоного кольору є такі поживні речовини: лікопін, лютеїн, елагова кислота. Щоб збагатити свій раціон, додай до нього томатну пасту та помідори, кавун, грейпфрут, малину, вишні, гранат та інші червоні продукти.

— в овочах і фруктах червоного кольору є такі поживні речовини: лікопін, лютеїн, елагова кислота. Щоб збагатити свій раціон, додай до нього томатну пасту та помідори, кавун, грейпфрут, малину, вишні, гранат та інші червоні продукти. Фіолетовий — розповідає про наявність у продуктах антоцианінів, гідроксикоричної кислоти та ресфератолів. Зробити раціон більш насиченим можна за допомогою таких продуктів: виноград, полуниця, лохина, чорниця, буряк, баклажани, журавлина.

— розповідає про наявність у продуктах антоцианінів, гідроксикоричної кислоти та ресфератолів. Зробити раціон більш насиченим можна за допомогою таких продуктів: виноград, полуниця, лохина, чорниця, буряк, баклажани, журавлина. Білий — колір фруктів та овочів вказує на те, що в них є флаваноїди, аліцин, кварцитин та сульфіди. Додати в раціон можна такі продукти: часник, цибуля, яблука, кокос, цвітна капуста.

Помаранчевий та жовтий — у фруктах та овочах помаранчевого і жовтого кольорів містяться альфа і бета-каротин, флаваноїди, фталіди, гесперетин, бета-криптоксантин. Додати до раціону слід такі продукти: батат, гарбуз, моркву, манго, куркуму, імбир, персики, ананаси, цитрусові.

— у фруктах та овочах помаранчевого і жовтого кольорів містяться альфа і бета-каротин, флаваноїди, фталіди, гесперетин, бета-криптоксантин. Додати до раціону слід такі продукти: батат, гарбуз, моркву, манго, куркуму, імбир, персики, ананаси, цитрусові. Зелений — фрукти та овочі такого кольору багаті на EGCG. Це такий тип антиоксиданту. А ще вони місять лютеїн, зеаксантин, ізофлавони, флаваноїди та ізотиоцианати. Щоб збільшити вживання зелених овочів та фруктів, додай у раціон такі продукти — зелений чай, кейл, шпинат, інша зелень. Не забувай і про боби, пекінську капусту, брюссельську та капусту броколі.

Дивись детальніше в нашій графіці, що приготувати з цих продуктів, щоб урізноманітнити свій раціон:

Секрет у кольорі! Про які корисні властивості нам розповідають забарвлення фруктів та овочів / 6 Фотографій

Нутриціологиня каже, що трохи більше третини людей вживають достатню кількість плодів зеленого кольору, ще менше — червоного, помаранчевого, білого та фіолетового кольорів.

Тому слід насичувати та збагачувати свій раціон, щоб організм отримував широкий спектр корисних речових.

Раніше ми розповідали, чи безпечно їсти шкірку фруктів.

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