Еда и рецепты

Секрет в цвете! О каких полезных свойствах нам рассказывает окрас фруктов и овощей

Анастасия Грубрина, редактор сайта 05 июня 2023, 07:00
Кольори фруктів та овочів говорять про корисні властивості: детально
Фото: Unsplash

Больше новостей
Перша медична допомога при опіках окропом
Что делать и куда бежать: какой должна быть первая помощь при ожоге кипятком
Карта бойових дій в Україні 05.06.2023 онлайн
Неудачные прорывы ДРГ и провальное наступление оккупантов: карта боевых действий в Украине 5 июня в режиме онлайн
Яблучний пиріг з меренгою: покроковий рецепт приготування
Сладкое облачко! Как приготовить яблочный пирог с меренгой — пошаговый рецепт
Work Life Balance
Work life balance: пять советов, как сохранить баланс между рабочим и личным
Смотреть больше

Материалы по теме

Яблучний пиріг з меренгою: покроковий рецепт приготування
Сладкое облачко! Как приготовить яблочный пирог с меренгой — пошаговый рецепт
як витягти жало бджоли
Осторожно, чтобы не вылился яд! Как достать жало после укуса пчелы
Продукти для молодості та краси шкіри - поради дієтологині
Чао, старость! ТОП-5 составляющих рациона для красоты и молодости кожи
Чи може вагітна з ВІЛ народити здорову дитину: історія материнства
Родить здорового ребенка, имея ВИЧ, реально! История женщины о беременности, неожиданной новости и терапии

Видео
Карта бойових дій в Україні 05.06.2023 онлайн

Неудачные прорывы ДРГ и провальное наступление оккупантов: карта боевых действий в Украине 5 июня в режиме онлайн
0:00:35
Дніпро вибухи сьогодні
По меньшей мере 22 пострадавших, погиб ребенок! Последствия атаки на Днепропетровскую область
0:03:45
Волонтер із Маріуполя
Вырвался из ада, чтобы помогать другим. Волонтер из Мариуполя ездит по разбитым селам и поддерживает украинцев
0:04:52
Засевают поля
Засеивают поля под носом оккупантов! Как аграрии в Сумской области заканчивают посевной сезон
0:04:20
Депортация детей
Возвращать детей становится все труднее: как РФ “перевоспитывает” несовершеннолетних украинцев
Карта боевых действий в Украине
Оккупантам нужно показать хоть какую-то победу. Карта боевых действий в Украине 3 июня в режиме онлайн
0:04:00
Кременец
Цена безответственности: в Кременце на санной трассе 14-летнюю спортсменку распорола гнилая доска
0:04:23
Ганна Пліхчинська
Ищет мины ради коровы: история смелой 67-летней Анны из Николаевской области
0:03:46
Ти як
Искусство, прогнозирующее будущее. В Киеве прошла выставка Ти як?
0:06:38
Авдіївка
Один ребенок все еще остается в городе! Почему оккупанты идут в лобовую на Авдеевском направлении
Больше видео
як витягти жало бджоли
Читать дальше
Осторожно, чтобы не вылился яд! Как достать жало после укуса пчелы
Посівний календар на червень 2023
Читать дальше
Лучшие дни для ухода и подкормки: посевной календарь на июнь 2023

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь