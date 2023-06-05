Секрет в цвете! О каких полезных свойствах нам рассказывает окрас фруктов и овощей

О пользе фруктов и овощей нам известно с детства. В них содержится много витаминов, микроэлементов и полезных кислот. А знаешь ли ты, что по их цвету можно определить, какие именно свойства имеет плод? Читай в материале, как цвета фруктов и овощей говорят о полезных свойствах.
Нутрициолог Виктория Добродий рассказала, что на самом деле цвета фруктов и овощей говорят об их полезных свойствах! Читай подробнее, чем богаты фрукты и овощи и какой цвет за что отвечает.
Виктория Добродий подробно рассказала, как цвет плодов соотносится с полезными свойствами. Они содержат фитонутриенты, которые помогают в борьбе с болезнями. Чтобы оставаться здоровым(-ой), нужно есть фрукты и овощи всех цветов. К примеру:
Смотри подробнее в нашей графике, что приготовить из этих продуктов, чтобы разнообразить свой рацион:
Нутрициолог говорит, что чуть более трети людей употребляют достаточное количество плодов зеленого цвета, еще меньше — красного, оранжевого, белого и фиолетового цветов.
Поэтому следует насыщать и обогащать свой рацион, чтобы организм получал широкий спектр полезных веществ.
Раньше мы рассказывали, безопасно ли есть шкурку фруктов.
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