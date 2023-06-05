Секрет в цвете! О каких полезных свойствах нам рассказывает окрас фруктов и овощей

О пользе фруктов и овощей нам известно с детства. В них содержится много витаминов, микроэлементов и полезных кислот. А знаешь ли ты, что по их цвету можно определить, какие именно свойства имеет плод? Читай в материале, как цвета фруктов и овощей говорят о полезных свойствах.

Цвета фруктов и овощей говорят о полезных свойствах: подробно

Нутрициолог Виктория Добродий рассказала, что на самом деле цвета фруктов и овощей говорят об их полезных свойствах! Читай подробнее, чем богаты фрукты и овощи и какой цвет за что отвечает.

Виктория Добродий подробно рассказала, как цвет плодов соотносится с полезными свойствами. Они содержат фитонутриенты, которые помогают в борьбе с болезнями. Чтобы оставаться здоровым(-ой), нужно есть фрукты и овощи всех цветов. К примеру:

Красный — в овощах и фруктах красного цвета есть такие питательные вещества: ликопин, лютеин, элаговая кислота. Чтобы обогатить рацион, добавь в него томатную пасту и помидоры, арбуз, грейпфрут, малину, вишни, гранат и другие красные продукты.

в овощах и фруктах красного цвета есть такие питательные вещества: ликопин, лютеин, элаговая кислота. Чтобы обогатить рацион, добавь в него томатную пасту и помидоры, арбуз, грейпфрут, малину, вишни, гранат и другие красные продукты. Фиолетовый — рассказывает о наличии в продуктах антоцианинов, гидроксикоричной кислоты и ресфератолов. Сделать рацион более насыщенным можно с помощью таких продуктов: виноград, клубника, голубика, черника, свекла, баклажаны, клюква.

рассказывает о наличии в продуктах антоцианинов, гидроксикоричной кислоты и ресфератолов. Сделать рацион более насыщенным можно с помощью таких продуктов: виноград, клубника, голубика, черника, свекла, баклажаны, клюква. Белый — цвет фруктов и овощей указывает на то, что в них есть флаваноиды, алицин, кварцитин и сульфиды. Добавить в рацион можно следующие продукты: чеснок, лук, яблоки, кокос, цветная капуста.

Оранжевый и желтый — во фруктах и овощах оранжевого и желтого цветов содержатся альфа и бета-каротин, флаваноиды, фталиды, гесперетин, бета-криптоксантин. Добавить в рацион следует следующие продукты: батат, тыкву, морковь, манго, куркуму, имбирь, персики, ананасы, цитрусовые.

во фруктах и овощах оранжевого и желтого цветов содержатся альфа и бета-каротин, флаваноиды, фталиды, гесперетин, бета-криптоксантин. Добавить в рацион следует следующие продукты: батат, тыкву, морковь, манго, куркуму, имбирь, персики, ананасы, цитрусовые. Зеленый — фрукты и овощи такого цвета богаты EGCG. Это такой тип антиоксиданта. А еще они содержат лютеин, зеаксантин, изофлавоны, флаваноиды и изотиоцианаты. Чтобы увеличить употребление зеленых овощей и фруктов, добавь в рацион такие продукты — зеленый чай, кейл, шпинат, другую зелень. Не забывай и о бобах, пекинской капусте, брюссельской и капусте брокколи.

Смотри подробнее в нашей графике, что приготовить из этих продуктов, чтобы разнообразить свой рацион:

Секрет в цвете! О каких полезных свойствах нам рассказывает окрас фруктов и овощей / 6 Фотографий

Нутрициолог говорит, что чуть более трети людей употребляют достаточное количество плодов зеленого цвета, еще меньше — красного, оранжевого, белого и фиолетового цветов.

Поэтому следует насыщать и обогащать свой рацион, чтобы организм получал широкий спектр полезных веществ.

Раньше мы рассказывали, безопасно ли есть шкурку фруктов.

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