В лучших украинских традициях: как приготовить галушки по-домашнему

Украинская кухня известна как простыми, так и сложными блюдами. Но всех их объединяет одно — они невероятно вкусные и такие родные.

В нашем материале ты узнаешь, как приготовить галушки по-домашнему. Читай пошаговый рецепт.

Галушки: рецепт приготовления по-домашнему

Украинская кухня очень разнообразна. Ее особенностью является то, что даже из простых ингредиентов можно приготовить вкусные и любимые блюда. Одним из таких есть украинские галушки. Их готовят из теста.

Они не имеют начинки, как похожие на них вареники. Галушки едят как отдельное блюдо или добавляют в супы. Удобно то, что их можно приготовить из любой муки, которая у тебя есть. Очень вкусными получаются галушки из гречневой.

Галушки подают с обжаренным фаршем, соленым сыром, луком и шкварками, с грибами или перетертым маком. Попробуй приготовить это простое и вкуснейшее блюдо по нашему рецепту.

Ингредиенты:

Мука — 250 г

250 г Яйцо — 1 шт.

1 шт. Лук — 1 шт.

1 шт. Сало — 100 г

100 г Вода — 40 мл

40 мл Сливочное масло — 40 г

40 г Специи — по вкусу

Приготовление:

Для теста на галушки по-домашнему просей муку. Добавь к ней яйцо, воду, мягкое сливочное масло и соль. Замеси плотное тесто. Оставь его на 15 минут. Формируй из теста галушки. Они могут быть любой формы, которая тебе нравится — шарики, квадратики, полоски и другие. Доведи кастрюлю с подсоленной водой до кипения. Вари галушки 5-7 минут. Пока варятся галушки, сделай зажарку. Нарежь сало и лук. Обжарь их на сковороде до золотистой корочки. Переложи отварные галушки в сковороду и перемешай с зажаркой. Добавь любимые специи. Готово!

Подавай галушки со сметаной и зеленью.

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