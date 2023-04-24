В лучших украинских традициях: как приготовить галушки по-домашнему

Украинская кухня известна как простыми, так и сложными блюдами. Но всех их объединяет одно — они невероятно вкусные и такие родные.
В нашем материале ты узнаешь, как приготовить галушки по-домашнему. Читай пошаговый рецепт.
Украинская кухня очень разнообразна. Ее особенностью является то, что даже из простых ингредиентов можно приготовить вкусные и любимые блюда. Одним из таких есть украинские галушки. Их готовят из теста.
Они не имеют начинки, как похожие на них вареники. Галушки едят как отдельное блюдо или добавляют в супы. Удобно то, что их можно приготовить из любой муки, которая у тебя есть. Очень вкусными получаются галушки из гречневой.
Галушки подают с обжаренным фаршем, соленым сыром, луком и шкварками, с грибами или перетертым маком. Попробуй приготовить это простое и вкуснейшее блюдо по нашему рецепту.
Ингредиенты:
Приготовление:
Подавай галушки со сметаной и зеленью.
Раньше мы рассказывали об украинских блюдах, которые напоминают о родном доме.
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