У найкращих українських традиціях: як приготувати галушки по-домашньому

Українська кухня відома як простими, так і складними стравами. Та всіх їх об’єднує одне — вони неймовірно смачні й такі рідні.
У нашому матеріалі ти дізнаєшся, як приготувати галушки по-домашньому. Читай покроковий рецепт.
Українська кухня дуже різноманітна. Її особливістю є те, що навіть з простих інгредієнтів можна приготувати смачні та улюблені страви. Однією з таких є українські галушки. Їх готують з тіста.
Вони не мають начинки, як схожі на них вареники. Галушки їдять як окрему страву чи додають у супи. Зручним є те, що їх можна приготувати з будь-якого борошна, яке в тебе є. Дуже смачними виходять галушки з гречаного.
Галушки подають з обсмаженим фаршем, солоним сиром, цибулею та шкварками, з грибами чи перетертим маком. Спробуй приготувати цю просту і дуже смачну страву за нашим рецептом.
Інгредієнти:
Приготування:
Подавай галушки зі сметаною та зеленню.
Раніше ми розповідали про українські страви, які нагадують про рідний дім.
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