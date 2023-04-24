У найкращих українських традиціях: як приготувати галушки по-домашньому

Українська кухня відома як простими, так і складними стравами. Та всіх їх об’єднує одне — вони неймовірно смачні й такі рідні.

У нашому матеріалі ти дізнаєшся, як приготувати галушки по-домашньому. Читай покроковий рецепт.

Галушки: рецепт приготування по-домашньому

Українська кухня дуже різноманітна. Її особливістю є те, що навіть з простих інгредієнтів можна приготувати смачні та улюблені страви. Однією з таких є українські галушки. Їх готують з тіста.

Вони не мають начинки, як схожі на них вареники. Галушки їдять як окрему страву чи додають у супи. Зручним є те, що їх можна приготувати з будь-якого борошна, яке в тебе є. Дуже смачними виходять галушки з гречаного.

Галушки подають з обсмаженим фаршем, солоним сиром, цибулею та шкварками, з грибами чи перетертим маком. Спробуй приготувати цю просту і дуже смачну страву за нашим рецептом.

Інгредієнти:

Борошно — 250 г

Яйце — 1 шт.

Цибуля — 1 шт.

Сало — 100 г

Вода — 40 мл

Вершкове масло — 40 г

Спеції — за смаком

Приготування:

Для тіста на галушки по-домашньому просій борошно. Додай до нього яйце, воду, м’яке вершкове масло та сіль. Заміси щільне тісто. Залиш його на 15 хвилин. Формуй з тіста галушки. Вони можуть бути будь-якої форми, яка тобі подобається — кульки, квадратики, смужки тощо. Доведи каструлю з підсоленою водою до кипіння. Вари галушки 5-7 хвилин. Поки варяться галушки, зроби засмажку. Наріж сало та цибулю. Обсмаж їх на пательні до золотавої скоринки. Переклади відварені галушки в пательню та перемішай із засмажкою. Додай улюблених спецій. Готово!

Подавай галушки зі сметаною та зеленню.

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