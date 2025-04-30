Греческое тесто катаифи: готовим самые оригинальные сладости восточной кухни

Готовить его — будто приобщиться к колдовству, когда практически из ничего рождается сказочно красивое и невероятно оригинальное блюдо. Как приготовить греческое тесто катаифи, и какие блюда создают на его основе — читай в материале и смотри видеорецепт.

Внешне греческое тесто катаифи похоже на тончайшие ниточки, которые деликатно спутаны между собой, образуя полупрозрачную для воздуха, практически невесомую, массу.

Оно лучше всего подходит для любых восточных сладостей, десертов и выпечки. Пока не берешься за дело, кажется, что приготовить тесто самому — очень тяжело. Но на самом деле, это довольно легкий, а главное, творческий и увлекательный процесс.

Рецепт греческого теста катаифи

Ингредиенты:

мука — 400 г;

вода — 320 г;

яйца — 2 шт.;

соль — по вкусу.

Как приготовить греческое тесто катаифи

просей в емкость муку, перемешай ее с солью;

порциями влей воду, тщательно размешивая массу венчиком, чтобы не было комочков;

вбей в тесто яйца, вымешай его до идеальной гладкости;

пропусти тесто через сито.

Должно получиться жидкое тесто, как для тонких блинов.

перелей в кондитерский мешок с минимальным отверстием, тогда его струйка будет тоненькой;

если нет специального мешка, можно использовать плотный пакет, отрезав у него кончик и закрыв широкую часть прищепкой;

разогрей сковороду на среднем огне, ничем не смазывай;

легкими быстрыми движениями нанеси на сковороду ниточки теста, можно — спиралью или создай хаотический рисунок;

подержи тесто на огне 5-7 секунд;

подцепи лопаткой и снимай со сковороды;

готовь следующую порцию.

Лучше всего готовить греческое тесто катаифи на сковороде с антипригарным покрытием.

выпеченное тесто складывай на просторный противень или поднос;

снаружи и по текстуре оно похоже на полусырые макароны;

храни его завернутым в пергамент внутри пакета, чтобы не засохло;

держи в морозилке или готовь из него сразу.

В Греции, Египте, Турции греческое тесто катаифи используют для приготовления необычных для большинства стран Европы блюд, в основном, сладких, с медом, сахарным сиропом и обилием орехов, любых: грецких, или, как в нашем следующем видео-рецепте, фисташек.

Десерт Катаифи с заварным кремом и фисташками: видеорецепт

