Грецьке тісто катаїфі: готуємо найоригінальніші солодощі східної кухні

Фото Pexels Готувати його — ніби долучитися до чаклунства, коли практично з нічого народжується казково красива і неймовірно оригінальна страва. Як власноруч приготувати грецьке тісто катаїфі та які страви створюють на його основі — читай у матеріалі та переглянь відеорецепт. Зовні грецьке тісто катаїфі схоже на найтонші ниточки, які делікатно спутані між собою, утворюючи напівпрозору, практично невагому, масу. Воно якнайкраще годиться для будь-яких східних солодощів, десертів та випічки. Поки не берешся до справи, здається, що приготувати тісто самому — вкрай важко. Та насправді це доволі легкий, а головне — творчий та захопливий процес. Рецепт грецького тіста катаїфі Інгредієнти: борошно — 400 г; вода — 320 г; яйця — 2 шт.; сіль — на смак. Як приготувати грецьке тісто катаїфі просій в місткість борошно, перемішай його з сіллю; порціями влий воду, ретельно розмішуючи масу вінчиком, щоб не було грудочок; вбий в тісто яйця, вимішай його до ідеальної гладкості; пропусти тісто крізь сито. Має вийти рідке тісто, схоже на тісто для тоненьких млинців. тісто перелий в кондитерський мішок з мінімальним отвором, тоді його цівка буде тоненькою; якщо немає спеціального мішка, можна використати щільний пакет, відрізавши у нього кінчик і закривши широку частину прищіпкою; розігрій сковороду на середньому вогні, нічим не змащуй; легкими швидкими рухами нанеси на сковороду ниточки тіста, можна — спіраллю, або створи хаотичний малюнок; потримай тісто на вогні 5-7 секунд; підчепи лопаткою та знімай зі сковороди; готуй наступну порцію. Найкраще готувати грецьке тісто катаїфі на сковороді з антипригарним покриттям. Pexels випечене тісто складай на просторе деко чи тацю. зовні та за текстурою схоже на напівсирі макарони. зберігай його загорнутим в пергамент всередині пакету, щоб не засохло; тримай в морозилці або готуй з нього одразу. Читати на тему Дубайський шоколад: рецепт десерту, який обожнюють мільйони Як приготувати дубайський шоколад — простий рецепт всесвітньо відомого десерту. В Греції, Єгипті, Туреччині грецьке тісто катаїфі використовують для приготування незвичних для більшості країн Європи страв, здебільшого, солодких, з медом, цукровим сиропом і великою кількістю горіхів, будь-яких: волоських, або, як в нашому наступному відео-рецепті — фісташок. Десерт Катаїфі з заварним кремом та фісташками: відеорецепт Раніше ми розповідали, як приготувати морозиво з кавуна — рецепт, за яким легко і просто готувати ці ласощі вдома.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Їжа, Рецепти Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter