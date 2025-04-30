Грецьке тісто катаїфі: готуємо найоригінальніші солодощі східної кухні

Готувати його — ніби долучитися до чаклунства, коли практично з нічого народжується казково красива і неймовірно оригінальна страва. Як власноруч приготувати грецьке тісто катаїфі та які страви створюють на його основі — читай у матеріалі та переглянь відеорецепт.

Зовні грецьке тісто катаїфі схоже на найтонші ниточки, які делікатно спутані між собою, утворюючи напівпрозору, практично невагому, масу.

Воно якнайкраще годиться для будь-яких східних солодощів, десертів та випічки. Поки не берешся до справи, здається, що приготувати тісто самому — вкрай важко. Та насправді це доволі легкий, а головне — творчий та захопливий процес.

Рецепт грецького тіста катаїфі

Інгредієнти:

борошно — 400 г;

вода — 320 г;

яйця — 2 шт.;

сіль — на смак.

Як приготувати грецьке тісто катаїфі

просій в місткість борошно, перемішай його з сіллю;

порціями влий воду, ретельно розмішуючи масу вінчиком, щоб не було грудочок;

вбий в тісто яйця, вимішай його до ідеальної гладкості;

пропусти тісто крізь сито.

Має вийти рідке тісто, схоже на тісто для тоненьких млинців.

тісто перелий в кондитерський мішок з мінімальним отвором, тоді його цівка буде тоненькою;

якщо немає спеціального мішка, можна використати щільний пакет, відрізавши у нього кінчик і закривши широку частину прищіпкою;

розігрій сковороду на середньому вогні, нічим не змащуй;

легкими швидкими рухами нанеси на сковороду ниточки тіста, можна — спіраллю, або створи хаотичний малюнок;

потримай тісто на вогні 5-7 секунд;

підчепи лопаткою та знімай зі сковороди;

готуй наступну порцію.

Найкраще готувати грецьке тісто катаїфі на сковороді з антипригарним покриттям.

випечене тісто складай на просторе деко чи тацю.

зовні та за текстурою схоже на напівсирі макарони.

зберігай його загорнутим в пергамент всередині пакету, щоб не засохло;

тримай в морозилці або готуй з нього одразу.

В Греції, Єгипті, Туреччині грецьке тісто катаїфі використовують для приготування незвичних для більшості країн Європи страв, здебільшого, солодких, з медом, цукровим сиропом і великою кількістю горіхів, будь-яких: волоських, або, як в нашому наступному відео-рецепті — фісташок.

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