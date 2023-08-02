Вершкове і солодке! Як приготувати морозиво з кавуна в домашніх умовах: вишуканий рецепт

З кавуна виходить смачне та досить солодке морозиво. До того ж ця ягода дуже соковита і має яскравий смак. Як зробити морозиво з кавуна в домашніх умовах — читай у матеріалі.

Морозиво з кавуна в домашніх умовах: основні лайфхаки приготування

Для приготування смачного морозива з кавуна потрібно знати головні секрети приготування. Наприклад:

Для рецепта потрібно брати стиглі кавуни з червоною м’якоттю, щоб плоди надали яскравого кольору десерту. Перед цим важливо дістати всі кісточки, щоб морозиво було однорідним. Цукор потрібно додавати на смак, адже кавун — досить солодка ягода. Крім цього, цукор у рецептах можна замінити медом, сиропом чи підсолоджувачами. Якщо захочеш зробити десерт вершковим — додай до нього згущене молоко замість цукру. Щоб морозиво не закристалізувалося, після приготування десерту важливо кожні 15 хвилин заморожування діставати морозиво та ретельно перемішувати.

Морозиво з кавуна: рецепт вершкового десерту

Інгредієнти:

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300 г кавунової м’якоті;

250 мл вершків 30%;

250 г цукру;

4 курячих жовтки;

260 мл молока 3,2%.

Спосіб приготування:

Кавунову м’якоть без кісточок наріж шматками й подрібни в блендері. Додай 100 г цукру і знову збий до розчинення кристаликів. Перелий у лоток і постав заморожуватися приблизно на 2 години. Доведи масу до підмерзлого стану, коли вона почне твердіти, але її ще можна буде збити блендером у крихту. Жовтки збий з цукром, що залишився, у щільну білу піну. Молоко закип’яти й відстав. У гаряче молоко тоненькою цівкою влий жовтки. Постійно помішуй, щоб вони не згорнулися. Крем постав на плиту. Постійно помішуючи, прогрій, поки маса не загусне. Застуди, помістивши каструльку з кремом у місткість із крижаною водою. Вершки збий до щільної пишної маси. По частинах акуратно вводь у них крем, що остигнув. Усю цю м’якоть збий у блендері — у тебе має вийти щось схоже на сорбет, що підтанув. Змішай м’якоть із вершковою масою. Протягом 10 секунд ще раз збий міксером. Переклади в лоток заморожуватися, регулярно збиваючи масу. Через 7 годин морозиво буде готове.

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