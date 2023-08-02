Сливочное и сладкое! Как приготовить мороженое из арбуза в домашних условиях: изысканный рецепт

Из арбуза получается вкусное и достаточно сладкое мороженое. К тому же, эта ягода достаточно сочная и обладает ярким вкусом. Как сделать мороженое из арбуза в домашних условиях — читай в материале.

Мороженое из арбуза в домашних условиях: главные лайфхаки приготовления

Для приготовления вкусного мороженого из арбуза, нужно знать главные секреты приготовления. Например:

Для приготовления нужно брать спелые арбузы с красной мякотью, чтобы плоды дали яркий цвет десерту. Перед этим важно достать все косточки, чтобы мороженое было однородным. Сахар нужно добавлять по вкусу, ведь арбуз — довольно сладкая ягода. Кроме этого, сахар в рецептах можно заменить медом, сиропом или подсластителями. Если захочешь сделать десерт более сливочным — добавь в него сгущенку вместо сахара. Чтобы мороженое не закристаллизовалось, после приготовления десерта важно каждые 15 минут заморозки доставать мороженое и тщательно перемешивать.

Мороженое из арбуза: рецепт сливочного десерта

Ингредиенты:

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300 г арбузной мякоти;

250 мл сливок 30%;

250 г сахара;

4 желтка куриных;

260 мл молока 3,2%.

Способ приготовления:

Арбузную мякоть без косточек нарежь кусками и измельчи в блендере. Добавь 100 г сахара и снова взбей до растворения кристалликов. Перелей в лоток и поставь замораживаться примерно на 2 часа. Доведи массу до подмерзшего состояния, когда она начнет твердеть, но ее еще можно будет взбить блендером в ледовую крошку. Желтки взбей с оставшимся сахаром в плотную побелевшую пену. Молоко вскипяти и отставь. В горячее молоко тоненькой струйкой влей желтки. Постоянно помешивай, чтобы они не свернулись. Крем поставь на плиту. Постоянно помешивая, прогрей, пока масса не загустеет. Остуди, поместив кастрюльку с кремом в емкость с ледяной водой. Сливки взбей до плотной пышной массы. По частям аккуратно вмешай в них остывший крем. Всю эту мякоть взбей в блендере — у тебя должно получиться что-то похожее на подтаявший сорбет. Смешай мякоть со сливочной массой. В течение 10 секунд еще раз взбей миксером. Переложи в лоток замораживаться, регулярно взбивая массу. Через 7 часов мороженое будет готово.

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