Полезная адаптация любимцев с детства: рецепт печенья Хворост в духовке

Может ли еда напоминать период жизни? Да, может! Особенно, если в воспоминаниях возникает детство и запах сладкой выпечки. Печенье Хворост — именно из тех, которые вызывают красивые картинки в памяти большинства.
Как приготовить печенье Хворост по здоровому рецепту и быстро, рассказала фуд-блогер Яна Станишевская — читай в материале.
Традиционно печенье Хворост обжаривают в большом количестве растительного масла. Однако такой рецепт достаточно вреден, а к тому же — калорийный.
А вот если запекать печенье в духовке, то сладости можно будет употреблять без страха за свой желудок.
Полезное печенье — это вкусно и быстро! Несколько таких рецептов печенья Владимира Ярославского мы собрали в нашем другом материале.
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