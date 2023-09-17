Корисна адаптація улюбленців з дитинства: рецепт печива Хмиз у духовці

Чи може їжа нагадувати період життя? Так, може! Особливо, якщо у спогадах виринає дитинство та запах солодкої випічки. Печиво Хмиз — саме з тих, яке викликає гарні картинки у пам’яті більшості.
Як приготувати печиво Хмиз за здоровим рецептом та швидко, розповіла фуд-блогерка Яна Станішевська — читай у матеріалі.
Традиційно печиво Хмиз обсмажують у великій кількості олії. Однак такий рецепт є досить шкідливим, а до того ж — калорійним.
А ось якщо запікати печиво у духовій печі, то солодощі можна буде вживати без страху за свій шлунок.
Корисне печиво — це смачно та швидко! Кілька таких рецептів печива від Володимира Ярославського ми зібрали в нашому іншому матеріалі.
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