Быстрая закуска для любого случая: как приготовить кабачки с майонезом и чесноком

Наверное, не найдется человека, который не пробовал бы в своей жизни простой и вкусной закуски из кабачков, майонеза и чеснока.

И хотя готовить её достаточно просто, однако стоит знать правильный рецепт, чтобы вкус был непревзойденным!

Как приготовить кабачки с майонезом и чесноком, рассказываем дальше.

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Кабачки с майонезом и чесноком: рецепт

Для приготовления кабачков и майонеза с чесноком тебе понадобится немного времени и ингредиентов.

Ингредиенты:

кабачок — 2 шт.

мука — 2 ст. л

масло растительное — для жарки

майонез — 100 г

чеснок — 3 зубчика

зелень — по желанию

Приготовление:

На разогретую сковороду налей немного масла. Нарежь кабачки кольцами, не очень тонко. Обмочи кабачки в муке с двух сторон, положи на сковородку. Жарь кабачки две минуты с каждой стороны. Положи жареные куски кабачка на бумажное полотенце, чтобы оно забрало лишнее масло. Отдельно смешай майонез и мелко натертый чеснок. Обмажь кабачок майонезом с чесноком и укрась зеленью по желанию.

Из кабачков можно приготовить даже пиццу! Её рецепт мы писали раньше, читай его по ссылке.

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Главное фото: Depositphotos.