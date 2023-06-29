Быстрая закуска для любого случая: как приготовить кабачки с майонезом и чесноком

Наверное, не найдется человека, который не пробовал бы в своей жизни простой и вкусной закуски из кабачков, майонеза и чеснока.
И хотя готовить её достаточно просто, однако стоит знать правильный рецепт, чтобы вкус был непревзойденным!
Как приготовить кабачки с майонезом и чесноком, рассказываем дальше.
Для приготовления кабачков и майонеза с чесноком тебе понадобится немного времени и ингредиентов.
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Из кабачков можно приготовить даже пиццу! Её рецепт мы писали раньше, читай его по ссылке.
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Главное фото: Depositphotos.