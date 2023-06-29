Швидка закуска для будь-якої нагоди: як приготувати кабачки з майонезом та часником

Напевно, не знайдеться людини, яка б не куштувала у своєму житті простої та смачної закуски з кабачків, майонезу та часнику.
І хоч готувати її доволі просто, проте варто знати правильний рецепт, аби смак був неперевершеним!
Як приготувати кабачки з майонезом та часником, розповідаємо далі.
Для приготування закуски з кабачків та майонезу з часником тобі знадобиться трохи часу та інгредієнтів.
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З кабачків можна приготувати навіть піцу! Її рецепт ми писали раніше, читай його за посиланням.
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Головне фото: Depositphotos.