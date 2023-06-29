Їжа та рецепти

Швидка закуска для будь-якої нагоди: як приготувати кабачки з майонезом та часником

Вікторія Мельник, редакторка сайту 29 Червня 2023, 17:00
кабачки з майонезом та часником
Фото: Depositphotos

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