Швидка закуска для будь-якої нагоди: як приготувати кабачки з майонезом та часником

Напевно, не знайдеться людини, яка б не куштувала у своєму житті простої та смачної закуски з кабачків, майонезу та часнику.

І хоч готувати її доволі просто, проте варто знати правильний рецепт, аби смак був неперевершеним!

Як приготувати кабачки з майонезом та часником, розповідаємо далі.

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Кабачки з майонезом та часником: рецепт

Для приготування закуски з кабачків та майонезу з часником тобі знадобиться трохи часу та інгредієнтів.

Інгредієнти:

кабачок — 2 шт.

борошно — 2 ст. л

олія — для смажіння

майонез — 100 г

часник — 3 зубчики

зелень — за бажанням

Приготування:

На розігріту сковорідку налий трохи олії. Поріж кабачки кільцями, не надто тонко. Обмочи кабачки у борошні з двох боків, поклади на сковорідку. Смаж кабачки дві хвилини з кожного боку. Поклади смажені шматки кабачка на паперовий рушник, аби він забрав зайву олію. Окремо змішай майонез та дрібно натертий часник. Обмаж кабачок майонезом з часником і прикрась зеленню за бажанням.

З кабачків можна приготувати навіть піцу! Її рецепт ми писали раніше, читай його за посиланням.

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Головне фото: Depositphotos.