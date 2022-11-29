Вкусно и экономно — рецепты быстрых десертов от Лизы Глинской

По всей Украине проводятся отключения света, чтобы как можно быстрее восстановить нашу энергосистему. Сейчас нужно также максимально экономить электроэнергию.

Однако всем нам хочется чего-нибудь сладкого к чаю или просто поднять настроение. Кондитер и победительница МастерШеф Елизавета Глинская поделилась с LIGA.Life рецептами, которые можно приготовить без электроэнергии и за небольшой промежуток времени.

Как приготовить козинаки

Ингредиенты для приготовления козинаков:

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200 г или 2 стакана семечек подсолнечника

50 г или 2 ст. л. белого кунжута

80 г или 2,5 ст. л. меда

щепотка соли

Приготовление козинаков

Сначала нужно обжарить семечки на сковороде. Когда они будут почти готовы, добавить кунжут. Далее посолить и влить мед.

Выложить массу в металлическую рамку и разровнять. Снять форму и оставить на несколько часов. Снять пергамент и нарезать — козинаки готовы.

Как приготовить кекс за несколько минут

Ингредиенты для приготовления кекса (на две формы):

40 г чёрного шоколада (56%)

30 мл молока

1 яйцо

30 г сахара

5 г какао-порошка

соль

2 г разрыхлителя

30 г муки

30 г сливочного масла

Приготовление кекса

Прежде всего, нужно смешать шоколад, сливочное масло и молоко, растопить все до однородной консистенции. Затем смешать сухие ингредиенты — разрыхлитель, какао-порошок и соль. Смешать яйцо с сахаром, перетереть венчиком для взбивания. Соединить яичную и шоколадную массу и перемешать. Добавить сухие ингредиенты и перемешать до однородной консистенции. Разлить в формы и выпекать в микроволновке 3 минуты. Мощность — 700 Вт. Также можно выпекать в духовке при 165–170 °C в течение 12–15 мин.

Как приготовить ленивые вареники

Ингредиенты для ленивых вареников:

300 г творога жирностью 5%

1 яйцо

20 г муки

30 г манки

щепотка соли

20 г сахара

Приготовление ленивых вареников

Сначала нужно перетереть творог через сито. Добавить яйцо, соль и муку и перемешать.

На плиту поставить кастрюлю с водой и добавить сахар. Сформировать из сыра шарики и обвалять в манке. Когда вода закипит, вкинуть шарики.

Как только шарики всплывут, подождать минуту и выкладывать на тарелку. Подавать вареники можно с йогуртом, ягодами, медом и т.п.

В состоянии стресса нам может хотеться сладенького, но не стоит забывать о своем здоровье. Ранее мы рассказывали, как правильно питаться, несмотря на блэкаут.

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