Вкусно и экономно — рецепты быстрых десертов от Лизы Глинской

По всей Украине проводятся отключения света, чтобы как можно быстрее восстановить нашу энергосистему. Сейчас нужно также максимально экономить электроэнергию.
Однако всем нам хочется чего-нибудь сладкого к чаю или просто поднять настроение. Кондитер и победительница МастерШеф Елизавета Глинская поделилась с LIGA.Life рецептами, которые можно приготовить без электроэнергии и за небольшой промежуток времени.
Ингредиенты для приготовления козинаков:
Сначала нужно обжарить семечки на сковороде. Когда они будут почти готовы, добавить кунжут. Далее посолить и влить мед.
Выложить массу в металлическую рамку и разровнять. Снять форму и оставить на несколько часов. Снять пергамент и нарезать — козинаки готовы.
Фото: LIGA.Life
Ингредиенты для приготовления кекса (на две формы):
Ингредиенты для ленивых вареников:
Сначала нужно перетереть творог через сито. Добавить яйцо, соль и муку и перемешать.
На плиту поставить кастрюлю с водой и добавить сахар. Сформировать из сыра шарики и обвалять в манке. Когда вода закипит, вкинуть шарики.
На плиту поставить кастрюлю с водой и добавить сахар. Сформировать из сыра шарики и обвалять в манке. Когда вода закипит, вкинуть шарики.
Как только шарики всплывут, подождать минуту и выкладывать на тарелку. Подавать вареники можно с йогуртом, ягодами, медом и т.п.
В состоянии стресса нам может хотеться сладенького, но не стоит забывать о своем здоровье. Ранее мы рассказывали, как правильно питаться, несмотря на блэкаут.
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