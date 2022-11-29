Смачно й економно — рецепти швидких десертів від Лізи Глінської

По всій Україні відбуваються відключення світла, щоб якомога швидше відновити нашу енергосистему. У цей час треба також максимально економити електроенергію.

Проте усім нам хочеться чогось солоденького до чаю чи просто поліпшити настрій. Кондитерка й переможниця МастерШеф Єлизавета Глінська поділилася з LIGA.Life рецептами, які можна приготувати без електроенергії та за невеликий проміжок часу.

Як приготувати козинаки

Інгредієнти для приготування козинаків:

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200 г або 2 склянки соняшникового насіння

50 г або 2 ст. л. білого кунжуту

80 г або 2,5 ст. л. меду

дрібка солі

Приготування козинаків

Спершу треба обсмажити насіння на пательні. Коли воно буде майже готове, додати кунжут. Далі посолити й влити мед.

Викласти масу у металеву рамку та розрівняти. Зняти форму й лишити на кілька годин. Зняти пергамент і нарізати — козинаки готові.

Як приготувати кекс за кілька хвилин

Інгредієнти для приготування кексу (на дві форми):

40 г чорного шоколаду (56%)

30 мл молока

1 яйце

30 г цукру

5 г какао-порошку

сіль

2 г розпушувача

30 г борошна

30 г масла

Приготування кексу

Насамперед треба змішати шоколад, масло та молоко, розтопити все до однорідної консистенції. Потім змішати сухі інгредієнти — розпушувач, какао-порошок і сіль. Змішати яйце з цукром, перетерти вінчиком для збивання. З’єднати яєчну та шоколадну маси та перемішати. Додати сухі інгредієнти й вимішати до однорідної консистенції. Розлити у форми й випікати у мікрохвильовці 3 хв. Потужність — 700 Вт. Також можна випікати в духовці за температури 165–170 °C протягом 12–15 хв.

Як приготувати ліниві вареники

Інгредієнти для лінивих вареників:

300 г кисломолочного сиру жирністю 5%

1 яйце

20 г борошна

30 г манки

дрібка солі

20 г цукру

Приготування лінивих вареників

Спершу треба перетерти кисломолочний сир через сито. Додати яйце, сіль та борошно й перемішати.

На плиту поставити каструлю з водою й додати цукор. Сформувати з сиру кульки й обваляти в манці. Коли вода закипить, кинути кульки.

Щойно кульки спливуть, зачекати хвилину й викладати на тарілку. Подавати вареники можна з йогуртом, ягодами, медом тощо.

У стані стресу нам може хотітися солоденького, але не варто забувати про своє здоров’я. Раніше ми розповідали, як правильно харчуватися попри блекаут.

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