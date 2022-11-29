Смачно й економно — рецепти швидких десертів від Лізи Глінської

По всій Україні відбуваються відключення світла, щоб якомога швидше відновити нашу енергосистему. У цей час треба також максимально економити електроенергію.
Проте усім нам хочеться чогось солоденького до чаю чи просто поліпшити настрій. Кондитерка й переможниця МастерШеф Єлизавета Глінська поділилася з LIGA.Life рецептами, які можна приготувати без електроенергії та за невеликий проміжок часу.
Інгредієнти для приготування козинаків:
Спершу треба обсмажити насіння на пательні. Коли воно буде майже готове, додати кунжут. Далі посолити й влити мед.
Викласти масу у металеву рамку та розрівняти. Зняти форму й лишити на кілька годин. Зняти пергамент і нарізати — козинаки готові.
Фото: LIGA.Life
Інгредієнти для приготування кексу (на дві форми):
Інгредієнти для лінивих вареників:
Спершу треба перетерти кисломолочний сир через сито. Додати яйце, сіль та борошно й перемішати.
На плиту поставити каструлю з водою й додати цукор. Сформувати з сиру кульки й обваляти в манці. Коли вода закипить, кинути кульки.
На плиту поставити каструлю з водою й додати цукор. Сформувати з сиру кульки й обваляти в манці. Коли вода закипить, кинути кульки.
Щойно кульки спливуть, зачекати хвилину й викладати на тарілку. Подавати вареники можна з йогуртом, ягодами, медом тощо.
У стані стресу нам може хотітися солоденького, але не варто забувати про своє здоров’я. Раніше ми розповідали, як правильно харчуватися попри блекаут.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!