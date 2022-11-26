Як нормально харчуватися попри блекаут та стрес: секрети екстремальної збалансованості від нутриціологині

З відключенням світла майже вся їжа, яка була у холодильнику, пішла в утилізацію. Але це не означає, що варто забувати про нормальне харчування: переїдати або недоїдати.

Зараз, як ніколи, потрібно дотримуватися збалансованого харчування, щоб бути ситими та мати змогу впоратися зі стресом. Адже все, що ти їси зараз, рано чи пізно вплине на здоров’я та зовнішній вигляд.

Нутриціологиня Анастасія Голобородько розповіла, як відновити якісне харчування під час стресу.

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Якщо все ще є запаси свіжих продуктів або є доступ до них у магазині, то Анастасія Голобородько радить планувати свій раціон.

Обов’язково має бути повноцінний ситний сніданок. Бажано, щоб він був не солодким, а солоним, з продуктами, які багаті на білки та хороші жири.

Секрет ситості: чим менше цукру, швидких каш, млинців та хліба ти з’їси вранці, тим більш збалансованим(-ою) та сконцентрованим(-ою) будеш протягом дня.

Намагайся не пропускати обід в середині дня. Вечеря може бути зовсім невеликою, однак краще не нехтуй нею.

Пий багато води. Зневоднення може загострювати почуття голоду та бажання перекусів. Якщо є доступ до води — пий.

Якщо тебе турбує психологічний голод — їж повільну їжу. Наприклад, моркву, адже вона має солодкий смак, клітковину для насичення, хрускіт та цілком доступна. Також при емоційному голоді можна їсти гарбузове насіння.

Їж субпродукти та рибу, підійдуть навіть заморожені або консервовані варіанти, адже вони кращі за м’ясо.

Цілісне зерно краще за шліфоване і пропарене. Бобові є нормальною заміною білкових продуктів і дають тривале насичення.

Будь-які насіння і горіхи, рослинні олії — це важливе доповнення до будь-якої їжі, адже там багато необхідних жирів, які втамовують голод.

Що не варто їсти під час блекауту

А от продуктів зі штучними підсолоджувачами варто уникати. Вони лише підсилюють природній потяг до солодкого під час стресу.

Відомо, що стрес провокує кортизол, який вивільняє глюкозу в печінці. Внаслідок цього підвищується її рівень у крові й з’являється потяг до солодощів. Якщо ти зрозумієш, як це працює, отже, можеш вчасно стримати та відрегулювати харчування.

Якщо вже дуже хочеться солодкого, то можна обдурити мозок, з’ївши щось кисле чи гостре замість бажаного смаколика.

Отож у стресовій ситуації варто виключити з раціону:

магазинні солодощі;

вибілене борошно;

білий хліб;

рафіновані каші;

підсолоджені кисломолочні продукти;

сосиски;

ковбаси;

соняшникову та рафіновану олії.

Усе це тільки підживлюватиме почуття голоду та переїдання. Ми не зможемо нормально працювати та концентруватися. Саме для того у стресові часи необхідно харчуватися збалансовано.

Також нутриціологиня радить звернути увагу на особливості організму. Якщо у тебе є схильність до гастритів чи виразки, то пшениця, жито, молочна продукція та солодке тільки загострять запалення шлунка.

Якщо до цього списку додати надлишок омега-6, квасолю, капусту і цитрусові, то вони загострять синдром стресозалежного подразненого кишківника.

Також спробуй мінімізувати солодкі перекуси, адже триразового збалансованого харчування для організму цілком достатньо.

А які продукти дарують тривале почуття ситості, читай у нашому матеріалі.

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