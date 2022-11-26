Як нормально харчуватися попри блекаут та стрес: секрети екстремальної збалансованості від нутриціологині

З відключенням світла майже вся їжа, яка була у холодильнику, пішла в утилізацію. Але це не означає, що варто забувати про нормальне харчування: переїдати або недоїдати.
Зараз, як ніколи, потрібно дотримуватися збалансованого харчування, щоб бути ситими та мати змогу впоратися зі стресом. Адже все, що ти їси зараз, рано чи пізно вплине на здоров’я та зовнішній вигляд.
Нутриціологиня Анастасія Голобородько розповіла, як відновити якісне харчування під час стресу.
Якщо все ще є запаси свіжих продуктів або є доступ до них у магазині, то Анастасія Голобородько радить планувати свій раціон.
Секрет ситості: чим менше цукру, швидких каш, млинців та хліба ти з’їси вранці, тим більш збалансованим(-ою) та сконцентрованим(-ою) будеш протягом дня.
Секрет ситості: чим менше цукру, швидких каш, млинців та хліба ти з’їси вранці, тим більш збалансованим(-ою) та сконцентрованим(-ою) будеш протягом дня.
А от продуктів зі штучними підсолоджувачами варто уникати. Вони лише підсилюють природній потяг до солодкого під час стресу.
Відомо, що стрес провокує кортизол, який вивільняє глюкозу в печінці. Внаслідок цього підвищується її рівень у крові й з’являється потяг до солодощів. Якщо ти зрозумієш, як це працює, отже, можеш вчасно стримати та відрегулювати харчування.
Якщо вже дуже хочеться солодкого, то можна обдурити мозок, з’ївши щось кисле чи гостре замість бажаного смаколика.
Якщо вже дуже хочеться солодкого, то можна обдурити мозок, з’ївши щось кисле чи гостре замість бажаного смаколика.
Отож у стресовій ситуації варто виключити з раціону:
Усе це тільки підживлюватиме почуття голоду та переїдання. Ми не зможемо нормально працювати та концентруватися. Саме для того у стресові часи необхідно харчуватися збалансовано.
Також нутриціологиня радить звернути увагу на особливості організму. Якщо у тебе є схильність до гастритів чи виразки, то пшениця, жито, молочна продукція та солодке тільки загострять запалення шлунка.
Також нутриціологиня радить звернути увагу на особливості організму. Якщо у тебе є схильність до гастритів чи виразки, то пшениця, жито, молочна продукція та солодке тільки загострять запалення шлунка.
Якщо до цього списку додати надлишок омега-6, квасолю, капусту і цитрусові, то вони загострять синдром стресозалежного подразненого кишківника.
Також спробуй мінімізувати солодкі перекуси, адже триразового збалансованого харчування для організму цілком достатньо.
А які продукти дарують тривале почуття ситості, читай у нашому матеріалі.
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