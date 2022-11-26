Їжа та рецепти

Як нормально харчуватися попри блекаут та стрес: секрети екстремальної збалансованості від нутриціологині

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 26 Листопада 2022, 09:00
як їсти під час блекауту
Фото: Unsplash

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