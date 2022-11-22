Їж смачно і наїдайся: формула ситості від нутриціологині

Щогодинні перекуси, постійні думки про їжу і те, що ти не наївся(-лась) — все це виснажує. В результаті твоїми супутниками на день стають роздратованість, злість, апатія та втома.

От що здатне робити просте недоїдання поживних речовин з прийомами їжі. Щоб бути сповним(-ою) сил, енергії, мати змогу концентруватися на справах, а не на думках про їжу, достатньо простого поживного харчування.

Нутриціологиня Анастасія Голобородько поділилася формулою, яка надовго вгамує голод. А ще ти зможеш інакше поглянути на продукти, яких раніше міг/могла боятися та уникати.

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Формула ситості

Щоб довго почуватися ситим(-ою), важливо зосередитися на продуктах, які містять хороші жири та насичені клітковиною. Між іншим, вони допомагають контролювати звички в їжі.

Обидва типи продуктів повільно перетравлюються, дають відчуття насичення, не спричиняють різкого підвищення, а потім спаду цукру в крові.

Жир — не дорівнює зло

Жири вважаються всесвітнім злом, яке кочує одразу до жирових відкладень та оселяється у проблемних зонах. Однак це переконання зовсім безпідставне.

Анастасія Голобородько каже, що найпоширеніші твердження людей про жири — хибні. Вони можуть відмовлятися від олії, вибирати нежирне куряче філе замість качки чи оселедця, однак це не дасть абсолютно нічого.

Наш організм потребує жирів, а повне виключення їх з раціону не просто безглузде, а ще й шкідливе.

Усі макроелементи: білки, жири та вуглеводи — це важливе джерело енергії та будівельний матеріал для клітинних мембран. Бодай без одного з цих складових нормальна робота організму просто неможлива.

Однак жири бувають різними. Важливо віддавати перевагу хорошим жирам, як-от риба, горіхи, авокадо тощо.

Клітковина — це не тільки про свіжі овочі

З клітковиною, розповідає нутриціологиня, все ще простіше — її треба їсти в будь-якому вигляді.

Цікаво, що навіть у розпал літнього сезону майже третина дорослих не вживає норму клітковини, рекомендовану ВООЗ. Про зимовий період годі й казати.

Виявляється, клітковина ховається не тільки у свіжих овочах. У холодний сезон, коли свіжих овочів не так уже й багато, додавай у раціон:

квашені та заморожені продукти;

сушені трави;

ягоди;

цитруси;

цільні каші замість каш швидкого приготування та відбілених: білий рис, хліб, макарони, манка.

Наприклад, запечена зі шкіркою картопля, буряк, ячна каша, пшенична, гречка, пшоно — кращі за пасту та батон.

Продукти з формули ситості та локальні суперфуди

Анастасія Голобородько поділилася продуктами, які надовго подарують почуття ситості, а твій організм скаже за них дякую.

Горіхи та насіння

Важливо, щоб вони були без цукру та інших підсолоджувачів, без олії. Горіхи в сирому вигляді — найкращий з доступних суперфудів, швидкий і поживний перекус.

Цільна каша

Каша з цільного зерна зберігає в собі набагато більше корисних та поживних властивостей, ніж її плющена чи подрібнена версія.

Тож вибирати кашу треба за таким принципом: дивлюсь на зернятко і бачу зернятко, а не пластівець чи борошно — так ти зробиш найздоровіший вибір.

Олії та масло

Сиродавлені, нерафіновані олії, масло — всьому цьому варто сказати гучне та однозначне так. Не бійся цих продуктів, адже вони є одним з головних джерел корисних жирів.

Жирна риба та птиця

Порція кільки, оселедця, сайри, сардин або скумбрії навіть з консерви — ні, це не страшний сон для ідеальних параметрів. Це якісна заміна курячого філе або червоного м’яса.

А якщо на вечерю в тебе м’ясо, то слід вибирати цільний продукт і не боятися їсти курку на кістці, зі шкіркою. Користь — у цільних продуктах.

Сочевиця, квасоля

Суперсила рослинного білка і клітковини — це бобові: квасоля, горох, нут. Хоч вони і складні для засвоєння продукти й завдяки вмісту крохмалю можуть викликати здуття і тяжкість у шлунку, однак є найбільшим джерелом цих макроелементів.

До речі, сочевиця — виняток з правила, від неї таких неприємних симптомів майже немає.

Шипшина

Напій-мультивітамінка, значно кращий за узвар. Просто залий шипшину кропом у термосі й насолоджуйся.

Льон, кунжут

Якщо є можливість — посилюй їжу насінням. Без зайвих вагань сип його зверху, додавай всередину страв, адже це дає користь і насичення.

А щоб їсти все, що заманеться, й лишатися у формі, варто просто дотримуватися правила тарілки здорового харчування. Детальніше про нього читай у нашому матеріалі.

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