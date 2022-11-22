Ешь вкусно и наедайся: формула сытости от нутрициолога

Перекусы каждый час, постоянные мысли о еде и что ты не наелся(-лась) — все это истощает. В результате твоими спутниками на день становятся раздражительность, злоба, апатия и усталость.
Чтобы быть полным(-ой) сил, энергии, иметь возможность сконцентрироваться на делах, а не на мыслях о перекусах, достаточно простой питательной еды.
Нутрициолог Анастасия Голобородько поделилась формулой, которая надолго утолит голод. А еще ты сможешь иначе посмотреть на продукты, которых раньше мог(-ла) бояться и избегать.
Чтобы долго чувствовать сытость, важно сосредоточиться на продуктах, содержащих хорошие жиры и насыщенных клетчаткой. Между прочим, они помогают контролировать привычки в пище.
Оба типа продуктов медленно перевариваются, дают ощущение насыщения, не вызывают резкого повышения, а затем спада сахара в крови.
Жиры считаются всемирным злом, кочующим сразу к жировым отложениям и поселяющимся в проблемных зонах. Однако это убеждение абсолютно не имеет оснований.
Анастасия Голобородько говорит, что самые распространенные утверждения людей о жирах — ложны. Они могут отказываться от масла, выбирать нежирное куриное филе вместо утки или сельди, однако это ничего не даст.
Наш организм нуждается в жирах, а полное исключение их из рациона не просто бессмысленно, а еще и вредно.
Наш организм нуждается в жирах, а полное исключение их из рациона не просто бессмысленно, а еще и вредно.
Все макроэлементы: белки, жиры и углеводы — это важный источник энергии и строительный материал для клеточных мембран. Даже без одной из этих составляющих нормальная работа организма просто невозможна.
Однако жиры бывают разными. Важно выбирать хорошие жиры: рыба, орехи, авокадо и т.д.
С клетчаткой, рассказывает нутрициолог, все еще проще — ее нужно есть в любом виде.
Интересно, что даже в разгар летнего сезона почти треть взрослых не употребляет норму клетчатки, рекомендованную ВОЗ. О зимнем периоде и говорить нечего.
Оказывается, клетчатка прячется не только в свежих овощах. В холодный сезон, когда свежих овощей не так уж много, добавляй в рацион:
Например, запеченный с кожурой картофель, свёкла, ячневая каша, пшеничная, гречка — лучше пасты и батона.
Анастасия Голобородько поделилась продуктами, которые надолго подарят чувство сытости, а твой организм скажет за это спасибо.
Важно, чтобы они были без сахара и других подсластителей, без растительного масла. Орехи в сыром виде — лучший из доступных суперфудов, быстрый и питательный перекус.
Каша из цельного зерна сохраняет в себе гораздо больше полезных и питательных свойств, чем ее плющеная или измельченная версия.
Так что выбирать кашу нужно по такому принципу: смотрю на зернышко и вижу зернышко, а не хлопья или муку — так ты сделаешь самый здоровый выбор.
Так что выбирать кашу нужно по такому принципу: смотрю на зернышко и вижу зернышко, а не хлопья или муку — так ты сделаешь самый здоровый выбор.
Сыродавленное, нерафинированное масло, сливочное масло — всему этому стоит сказать громкое и однозначное так. Не бойся этих продуктов, потому что они являются одним из главных источников полезных жиров.
Порция кильки, сельди, сайры, сардин или скумбрии даже из консервов — нет, это не страшный сон для идеальных параметров. Это качественная замена куриному филе или красному мясу.
А если на ужин у тебя мясо, то следует выбирать цельный продукт и не бояться есть курицу на кости с кожурой. Польза — в цельных продуктах.
Суперсила растительного белка и клетчатки — это бобовые: фасоль, горох, нут. Хотя они и сложные для усвоения продукты, ведь за счет содержания крахмала могут вызвать вздутие и тяжесть в желудке, но являются самым большим источником этих макроэлементов.
Кстати, чечевица — исключение из правила, от нее таких неприятных симптомов почти нет.
Напиток-мультивитаминка, который значительно лучше компота. Просто залей шиповник кипятком в термосе и наслаждайся.
Если есть возможность — усиливай пищу семенами. Без лишних колебаний сыпь его сверху, добавляй в блюда, ведь это дает пользу и насыщение.
А чтобы есть все, что заблагорассудится, и оставаться в форме, стоит просто соблюдать правило тарелки здорового питания. Подробнее о нем читай в нашем материале.
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