Неужели мы всегда делали неправильно? Диетолог раскрыла пять секретов приготовления здоровой пищи

Чтобы питаться правильно, не нужно тратить все деньги мира или есть исключительно овощи и фрукты. Привычную нам еду можно приготовить так, чтобы удовлетворять свои потребности в питательных веществах и просто наслаждаться вкусом.

Диетолог Дарья Мотова поделилась несколькими лайфхаками, как сделать свой рацион более полезным.

Приготовление первых блюд

Если ты готовишь суп или борщ, доведи мясо до кипения, слей воду, а затем вымой кастрюлю и мясо под проточной водой.

Это нужно для того, чтобы убрать химическую нагрузку с мяса, а также вымыть кортизол из мышц животного/птицы и лишний жир.

Второй бульон вари дольше, но на маленьком огне. Лучше брать мясо на кости, ведь так ты получишь еще и коллаген, который важен для молодости суставов и позвоночника.

Жарка

Кокосовое рафинированное масло — бюджетный вариант масла с высокой температурой дымления. Ведь обычное подсолнечное при нагревании до высоких температур выделяет в пищу канцерогены, опасные для здоровья человека.

Кроме того, для жарки также подойдут:

миндальное масло;

кунжутное масло;

масло виноградных косточек;

масло гхи (однако важно, чтобы производитель не нагревал его выше 40 °C);

свиное сало (но им не стоит злоупотреблять).

Приготовление блинов

Для приготовления теста на блины используй пшеничную цельнозерновую муку. Ее калорийность ниже рисовой, но клетчатки и белка она содержит больше.

А вот для оладий и сырников отлично подойдет мука из твердых сортов пшеницы.

Приготовление котлет

Фарш легче и лучше переваривается нашим организмом. Однако не следует отказываться и от кускового мяса.

Во время приготовления котлет смешивай фарш не с белым хлебом, а с цельнозерновой мукой/хлебом. Можно также размягчить чиабатту из твердых сортов.

Формируй котлетки мокрыми руками, не обваливай их в панировке или муке и готовь без растительного масла. Кстати, котлеты можно не жарить, а запекать.

Приготовление гарнира

Обычно люди добавляют в готовую кашу или макароны сливочное масло. Но попробуй полить гарнир растительным нерафинированным маслом.

Например, в льняном масле очень много омега-3. Вкус его ты вряд ли почувствуешь, а дефицит закроешь, — говорит диетолог.

Сделать еду более полезной можно многими способами. Нутрициолог и фуд-терапевт Анастасия Голобородько рассказала, нужно ли замачивать каши, орехи и бобовые перед приготовлением.

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