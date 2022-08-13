Невже ми завжди робили неправильно? Дієтологиня розкрила п’ять секретів приготування здорової їжі

Щоб харчуватись правильно, не потрібно витрачати всі гроші світу чи їсти виключно овочі та фрукти. Звичну нам їжу можна приготувати так, щоб задовольняти свої потреби в поживних речовинах та ще й просто насолоджуватись смаком.

Дієтологиня Дарина Мотова поділилась кількома лайфхаками, як зробити свій раціон кориснішим.

Приготування перших страв

Якщо ти готуєш суп чи борщ, то доведи м’ясо до кипіння, злий воду, а потім вимий каструлю та м’ясо під проточною водою.

Це потрібно для того, щоб прибрати хімічне навантаження з м’яса, а також вимити кортизол з м’язів тварини/птиці та зайвий жир.

Другий бульйон вари довше, але на маленькому вогні. Найкраще брати м’ясо на кістці, адже так ти отримаєш іще й колаген, який важливий для молодості суглобів та хребта.

Смаження

Кокосова рафінована олія — бюджетний варіант олії з високою температурою димлення. Адже звичайна соняшникова під час нагрівання до високих температур виділяє в їжу канцерогени, небезпечні для здоров’я людини.

Крім того, для смаження також підійдуть:

мигдальна олія;

кунжутна олія;

олія виноградних кісточок;

олія гхі (проте важливо, щоб виробник не нагрівав її вище ніж 40 °C);

свиняче сало (але ним не варто зловживати).

Приготування млинців

Для приготування тіста на млинці використовуй пшеничне цільнозернове борошно. Його калорійність нижча, ніж у рисового, але клітковини та білка воно має більше.

А ось для оладок та сирників чудово підійде борошно з твердих сортів пшениці.

Приготування котлет

Фарш легше та краще перетравлюється нашим організмом. Проте не варто відмовлятись і від м’яса шматками.

Під час приготування котлет змішуй фарш не з білим хлібом, а з цільнозерновим борошном/хлібом. Можна також розм’якшити чіабату з твердих сортів.

Формуй котлетки мокрими руками, не обвалюй їх у паніруванні або борошні та готуй без олії. До речі, котлети можна не смажити, а запікати.

Приготування гарніру

Зазвичай люди додають в готову кашу чи макарони вершкове масло. Але спробуй полити гарнір рослинною нерафінованою олією.

Наприклад, у лляній олії дуже багато омега-3. Смак її ти навряд чи відчуєш, а дефіцит закриєш, — каже дієтологиня.

Зробити їжу кориснішою можна багатьма способами. Нутриціологиня та фудтерапевтка Анастасія Голобородько розповіла, чи потрібно замочувати каші, горіхи та бобові перед приготуванням.

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