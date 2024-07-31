Как хранить сушку из яблок, чтобы не завелась моль: неожиданные лайфхаки и проверенные советы

Моль, хоть и небольшая бабочка, а вреда от нее немало, еще и большое разочарование, если прожорливая вредительница испортила плоды твоих летних трудов: тщательно высушенные сухофрукты. Как хранить сушку из яблок, чтобы не завелась моль, и как бороться с опасным для продуктов насекомым — читай в материале.

Моль — что за вредитель и откуда берется

Фруктовая или пищевая моль (Anarsia Lineatella) — вредитель, способный сделать непригодными для еды все запасы сухофруктов в квартире. Кроме них она уничтожает орехи, сушеные грибы и другие растительные продукты.

В природе моль обитает на фруктовых деревьях, за что и получила свое название.

В наши дома пищевая моль попадает с личинками в продуктах из магазина (если на складах есть условия для ее размножения). Может размножаться в крупах, муке, чае и орехах. Не нравятся ей только специи и кофе.

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Куколки вредителя также могут оказаться во фруктах, которые ты готовишь для сушки. А поскольку ты будешь хранить ее в теплом темном месте, то считай, что создал(-ла) идеальные условия для дальнейшего размножения моли.

Залететь моль может и через открытое окно в темное время суток. Тогда она подыскивает благоприятное место и делает яйцекладку.

Как предотвратить заражение сушки яблок (и других фруктов) и как подготовить продукты к хранению — читай дальше.

Как хранить сушку из яблок, чтобы не завелась моль и жучки

Чтобы в сушке из яблок не завелась моль, нужно сначала проверить ее качество. Для этого перебери ее, удали все, что вызывает подозрение. Перед продолжительным хранением для профилактики дополнительно просуши ее в духовке при температуре +60-80 градусов в течение получаса.

Для хранения сухофруктов возьми стеклянные емкости, которые герметично закрываются. Засыпь в них сушку и положи сверху бумажную салфетку, которая будет впитывать влагу.

Храни сухофрукты в темном сухом месте, куда не проникают солнечные лучи. Лучше всего: в кладовке или шкафу.

Чтобы сохранить сушку из яблок и уберечь ее от моли, время от времени проверяй ее. Если заметишь, что она начинает липнуть к рукам — подсуши в духовке.

Чтобы убрать лишнюю влажность в месте хранения, поставь рядом с сушеными яблоками емкости с солью, которая будет впитывать лишнюю влагу.

И помни: оптимальная температура хранения сухофруктов: не выше +10-15 градусов, а влажность воздуха — в пределах 65-75%.

Для профилактики заражения личинками моли сухофруктов протирай полки, на которых они хранятся, уксусным раствором (разведи уксус с водой из расчета 1:3).

Три лайфхака, как спасти сушку от моли

Лаванда. Разложи пучки этой травы на полках в местах хранения сухофруктов.

Цитрусовые. Для отпугивания вредителя измельчи кожуру фруктов и насыпь рядом с емкостью с сушкой. Периодически обновляй кожуру.

Мята. Положи в банки с сушеными яблоками веточку мяты. Моль очень боится мятного запаха.

Если в доме завелась моль — как правильно хранить сушку

Если увидел (-а) взрослые особи моли, но при этом их червячков в продуктах не видно, то можно провести термическую обработку сухих яблок и прогреть их в духовке в течение 30-40 минут.

Этот вредитель не переносит низких температур. Поэтому для спасения сушки можно поместить ее в морозилку и выдержать сутки.

Если в сухофруктах завелась моль, придется утилизировать испорченные продукты, а для взрослых особей подготовить специальные ловушки.

Для ловушки смешай борную кислоту с мукой в ​​пропорции 1:3. Получившуюся смесь положи в отдельные емкости и размести на полках шкафа или амбара.

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