Як зберігати сушку з яблук, щоб не завелася міль: неочікувані лайфхаки та перевірені поради

Міль, хоч і невеликий метелик, а шкоди від нього чимало, ще й велике розчарування, якщо ненажерлива шкідниця зіпсувала плоди твоїх літніх трудів — ретельно висушені сухофрукти. Як зберігати сушку з яблук, щоб не завелася міль та як боротися з небезпечною для продуктів комахою — читай у матеріалі.

Міль — що за шкідник і звідки береться

Фруктова або харчова міль (Anarsia Lineatella) — шкідник, який здатний зробити непридатними для їжі всі запаси сухофруктів у квартирі. Окрім них, вона знищує горіхи, сушені гриби та інші рослинні продукти.

У природі міль живе на фруктових деревах, за що й отримала свою назву.

У наші будинки харчова міль потрапляє з личинками у продуктах з магазину (якщо на складах є умови для її розмноження). Може розмножуватись у крупах, борошні, чаї та горіхах. Не смакують їй лише спеції та кава.

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Лялечки шкідника також можуть опинитися у фруктах, які ти готуєш для сушіння. А оскільки надалі ти зберігатимеш сушку у теплому темному місці, то вважай, що створив(-ла) ідеальні умови для подальшого розмноження молі.

Залетіти міль може й через відчинене вікно у темну пору доби. Тоді вона підшукує сприятливе місце та зробить яйцекладку.

Як запобігти зараженню сушки яблук (та інших фруктів) та як підготувати продукти до зберігання — читай далі.

Як зберігати сушку з яблук, щоб не завелася міль та жучки

Щоб у сушці з яблук не завелася міль, потрібно спочатку перевірити її якість. Для цього перебери її, видали все, що викликає підозру. Перед тривалим зберіганням для профілактики додатково просуши її в духовці за температури +60-80 градусів протягом півгодини.

Для зберігання сухофруктів візьми скляні місткості, які герметично закриваються. Засип в них сушку та поклади зверху паперову серветку, яка вбиратиме вологу.

Зберігай сухофрукти у темному сухому місці, куди не проникають сонячні промені. Найкраще: у коморі або шафі.

Щоб зберегти сушку з яблук та вберегти її від молі, час від часу перевіряй її. Якщо помітиш, що вона починає липнути до рук — підсуши в духовці.

Щоб прибрати зайву вологість у місці зберігання, постав поруч із сушеними яблуками місткості із сіллю, яка вбиратиме зайву вологу.

І пам’ятай: оптимальна температура зберігання сухофруктів — не вище +10-15 градусів, а вологість повітря — в межах 65-75%.

Для профілактики зараження личинками молі сухофруктів протирай полиці, на яких вони зберігаються, оцтовим розчином (розведи його з водою із розрахунку 1:3).

Три лайфхаки, як врятувати сушку від молі

Лаванда. Розклади пучки цієї трави на полицях у місцях зберігання сухофруктів.

Цитрусові. Для відлякування шкідника подрібни шкірку фруктів і насип поруч із місткістю із сушкою. Періодично оновлюй шкірки.

М’ята. Поклади в банки з сушеними яблуками гілочку м’яти. Міль дуже боїться м’ятного запаху.

Якщо в домі завелася міль, як правильно зберігати сушку

Якщо побачив (-ла) дорослі особини молі, але при цьому їхніх черв’ячків у продуктах не видно, то можна провести термічну обробку сухих яблук та прогріти їх в духовці протягом 30-40 хвилин.

Цей шкідник не переносить низьких температур. Тому для порятунку сушки можна помістити її в морозилку та витримати добу.

Якщо в сухофруктах завелася міль, доведеться утилізувати зіпсовані продукти, а для дорослих особин підготувати спеціальні пастки.

Для пастки змішай борну кислоту з борошном у пропорції 1: 3. Отриману суміш поклади в окремі місткості й розмістити на полицях шафи або комори.

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