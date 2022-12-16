Чтобы шуба была идеальной: как очистить селедку от шкурки и костей

Селедка уже стала классическим блюдом на застольях в украинских семьях. Ее едят как на праздники, так и в будни.
К тому же ее подают не только как отдельное блюдо, но и добавляют в шубу, другие салаты, подают с картошкой или просто с колечками лука.
Если ты обожаешь селедку, но терпеть не можешь ее чистить, нужно просто запомнить один из простейших способов. Как очистить селедку от шкурки и костей за несколько минут — читай в материале.
Существует три самых легких способа, чтобы достать все-все косточки из рыбы. Для первого тебе нужно взять:
Этот способ многие называют традиционным. С помощью него чистят рыбу наши мамы и тети.
Это — один из самых старых методов чистки рыбы. Нужно проделать с селедкой все то, что прописано в первом способе.
После этого с помощью ножниц отрежь голову и хвостик.
После этого с помощью ножниц отрежь голову и хвостик.
Затем разрежь посредине рыбу и убери кожу. Ножницами или пинцетом выдергивай кости.
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