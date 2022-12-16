Чтобы шуба была идеальной: как очистить селедку от шкурки и костей

Селедка уже стала классическим блюдом на застольях в украинских семьях. Ее едят как на праздники, так и в будни.

К тому же ее подают не только как отдельное блюдо, но и добавляют в шубу, другие салаты, подают с картошкой или просто с колечками лука.

Если ты обожаешь селедку, но терпеть не можешь ее чистить, нужно просто запомнить один из простейших способов. Как очистить селедку от шкурки и костей за несколько минут — читай в материале.

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Как быстро почистить селедку

Существует три самых легких способа, чтобы достать все-все косточки из рыбы. Для первого тебе нужно взять:

пинцет;

доску;

пищевую пленку;

нож поострее;

перчатки;

ножницы.

Способы, как быстро почистить селедку:

Этот способ многие называют традиционным. С помощью него чистят рыбу наши мамы и тети.

В первую очередь необходимо хорошенько замотать доску в пищевую пленку. После этого берись за селедку. Ее нужно промыть в холодной воде. На доске отрежь голову и хвост. Опять помой селедку. Разрежь рыбу вдоль от хвоста до головы (чтобы распороть живот). Икру, молоки и все, что будет внутри — удали. Промой ее третий раз. Возьми ее за бока и сними с нее шкуру. Вытягивать кости нужно начинать из головы к хвосту. Если после этого метода мелкие косточки остались, достань их пинцетом.

Как почистить селедку от костей аккуратно

Как ты уже понял(-а), самое первое, что нужно сделать перед тем, как удалять из рыбы кости — помыть ее. Разрежь и достань из рыбы внутренности. Покрути селедкой в разные стороны, чтобы удалить хвост. После этого разрежь туловище и выдерни из него кости побольше. Возьми двумя руками рыбу (головой к себе) и нащупай место позвоночника (из внутренней стороны). Раздели рыбу на две части таким образом, чтобы кости были с одной стороны рыбы. После этого легкими движениями рук прижми позвоночник (со стороны внутренностей) и извлеки косточки.

Как почистить селедку от кожи и костей с помощью ножниц

Это — один из самых старых методов чистки рыбы. Нужно проделать с селедкой все то, что прописано в первом способе.

После этого с помощью ножниц отрежь голову и хвостик.

Затем разрежь посредине рыбу и убери кожу. Ножницами или пинцетом выдергивай кости.

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