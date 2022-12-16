Щоб шуба була ідеальною: як очистити оселедець від шкірки та кісток

Оселедець уже давно став класичною стравою на застіллях в українських родинах. Його їдять як у свята, так і у будні. До того ж його подають не лише як окрему страву, а й додають у шубу, інші салати, подають з картоплею або ж просто з кільцями цибулі.

Якщо ти любиш оселедець, але терпіти не можеш його чистити, потрібно просто запам’ятати один із найпростіших способів. Як очистити оселедець від шкірки та кісток за кілька хвилин — читай у матеріалі.

Як швидко почистити оселедець

Існує три найлегших способи, щоб витягнути всі кісточки з риби. Для першого тобі треба взяти:

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пінцет;

дошку;

харчову плівку;

ніж гострий;

рукавички;

ножиці.

Способи, як швидко почистити оселедець:

Цей спосіб багато хто називає традиційним. За допомогою нього чистять рибу наші мами та тітки.

Насамперед необхідно добре замотати дошку в харчову плівку. Після цього берись за оселедець. Його треба промити у холодній воді. На дошці відріж голову та хвіст. Знову помий оселедця. Розріж рибу вздовж від хвоста до голови (щоб розпороти живіт). Ікру, молочко і все, що буде всередині, вийми. Промий його втретє. Візьми його за боки і зніми шкірку. Витягувати кістки потрібно починати з голови до хвоста. Якщо після цього методу дрібні кісточки залишилися, діставай їх пінцетом.

Як почистити оселедець від кісток акуратно

Як ти вже зрозумів(-ла), найперше, що потрібно зробити, перш ніж видаляти з риби кістки, — помити її. Розріж і дістань із риби нутрощі. Покрути оселедцем в різні боки, щоб видалити хвіст. Після цього розріж тулуб і висмикни з нього більші кістки. Після цього візьми двома руками рибу (головою до себе) та намацай місце хребта (з внутрішньої сторони). Розділи рибу на дві частини так, щоб кістки були з одного боку риби. Після цього легкими рухами рук притисни хребет (з боку нутрощів) і витягни кісточки.

Як почистити оселедець від шкіри та кісток за допомогою ножиць

Це — один із найстаріших методів чищення риби. Потрібно зробити з оселедцем усе те саме, що прописано в першому способі.

Після цього за допомогою ножиць відріж голову та хвостик.

Далі розріж посередині рибу і прибери шкіру. Ножицями чи пінцетом висмикуй кістки.

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