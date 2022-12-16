Щоб шуба була ідеальною: як очистити оселедець від шкірки та кісток

Оселедець уже давно став класичною стравою на застіллях в українських родинах. Його їдять як у свята, так і у будні. До того ж його подають не лише як окрему страву, а й додають у шубу, інші салати, подають з картоплею або ж просто з кільцями цибулі.
Якщо ти любиш оселедець, але терпіти не можеш його чистити, потрібно просто запам’ятати один із найпростіших способів. Як очистити оселедець від шкірки та кісток за кілька хвилин — читай у матеріалі.
Існує три найлегших способи, щоб витягнути всі кісточки з риби. Для першого тобі треба взяти:
Цей спосіб багато хто називає традиційним. За допомогою нього чистять рибу наші мами та тітки.
Це — один із найстаріших методів чищення риби. Потрібно зробити з оселедцем усе те саме, що прописано в першому способі.
Після цього за допомогою ножиць відріж голову та хвостик.
Після цього за допомогою ножиць відріж голову та хвостик.
Далі розріж посередині рибу і прибери шкіру. Ножицями чи пінцетом висмикуй кістки.
А якщо ти якраз шукаєш ідеї на сьогоднішній вечір, читай, як приготувати вечерю, наче з ресторану, за кілька хвилин.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!