Крепкий орешек! Как открыть кокос дома легко и не травмироваться — держи три способа

Кокос – не новинка в украинских домах, а вот открыть его не всегда легко. Часто эти орешки продают в магазинах уже готовыми для потребления, и не только расколотыми, но и очищенными. Но зачем переплачивать, если у нас есть несколько легких способов, чтобы открыть кокос.

Что-нибудь из списка тебе пригодится, чтобы открыть кокос дома:

нож

молоток

отвертка

ножовка

Перед тем как разбивать, советуем слить из кокоса воду, это можно сделать с помощью ножа или отвертки. У кокоса есть три отверстия, так называемые поры, и самое большое из них нужно выковырять. После чего слить в стаканчик жидкость, или сразу выпить через трубочку.

После этого можно приступать к процессу открытия. Если не хочешь избавляться от водички, то используй для всех способов глубокую емкость.

Как открыть кокос с помощью ножа

Чтобы открыть кокос ножом, мы должны найти наиболее мягкое место, находящееся на середине, параллельно отверстиям. Нужно взять большой нож, перевернуть тупой стороной к кокосу и бить по одному тому же месту, пока не появляются трещины. Не забывай крутить кокос, чтобы побыстрее его разбить.

Если не хватает силы, можно помочь молотком. Положи кокос на жесткую поверхность, приложи к нему острую сторону ножа и осторожно ударь сверху молотком.

Как открыть кокос с помощью молотка

Если в квартире имеете молоток и обычное полотенце, то открыть кокос будет легко. Заверни кокос в полотенце и положи на дощечку, придерживая кокос, бей посередине молотком. Или лучше положить на пол, и одним осторожным ударом разбить орешек на частицы.

Новый способ что бы открыть кокос

Есть и самый легкий способ открыть кокос. Все, что тебе нужно сделать:

разогреть духовку до 200 градусов

положить кокос на противень или просто решетку

держать 10-15 минут в печи

Когда на кокосе появилась трещина, извлекай его из духовки и дай остыть, затем с помощью ножа можно открыть.

Кокос можно распылить, используя ножовку. Это будет дольше, чем любой другой способ, но самый безопасный из всех. Если дома ничего нет, просто положи кокос в пакет и ударь о стенку, пол или по лестнице. Только убедись, что не повредишь поверхность. Она должна быть крепкой.

При открытии кокоса, нужно соблюдать следующие правила:

Чтобы не насорить скорлупой, используй пакет, пищевую пленку или просто полотенце

Не разрезай кокос, нож может выскользнуть и ранить тебя

Как будешь делать отверстия, придерживай кокос или попроси кого-нибудь зафиксировать его

Теперь ты умеешь открывать кокос! Знаешь ли то, что он очень полезен, и с него можно делать крутые маски для волос, которые питают и увлажняют их.