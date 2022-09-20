Їжа та рецепти

Міцний горішок! Як відкрити кокос вдома легко і не травмуватись — тримай три способи

Юлія Самойленко, практикантка сайту 20 Вересня 2022, 20:00
Як відкрити кокос
Фото: Pexels

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