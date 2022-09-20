Міцний горішок! Як відкрити кокос вдома легко і не травмуватись — тримай три способи

Кокос – не новинка в українських домівках, а ось відкрити його не завжди легко. Зачасту ці горішки продають в магазинах вже готовими для споживання, і не тільки розколотими, а вже й очищеними. Але навіщо переплачувати, якщо ми маємо кілька легких способів, як відкрити кокос.

Щось зі списку тобі стане у пригоді, щоб відкрити кокос вдома:

ніж

молоток

викрутка

ножівка

Перед тим як розбивати, радимо злити з кокоса водичку, це можна зробити за допомогою ножа чи викрутки. У кокоса є три отвори, так звані пори, і найбільший з них потрібно виколупати. Після чого злити в стаканчик рідину, або ж відразу випити через трубочку.

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Після цього можна приступати до процесу відкриття. Якщо не хочеш позбутися від водички, то використовуй для всіх способів глибоку ємність.

Як відкрити кокос за допомогою ножа

Щоб відкрити кокос ножем, ми повинні знайти найбільш м’яке місце, яке знаходиться на середині, паралельно від отворів. Потрібно взяти великий ніж, перевернути тупою стороною до кокоса та бити по одному тому самому місці, доки не з’являються тріщини. Не забувай крутити кокос, щоб швидше його розбити.

Якщо не вистачає сили, можна допомогти молотком. Поклади кокос на тверду поверхню, приклади до нього гостру сторону ножа та обережно вдар зверху молотком.

Як відкрити кокос за допомогою молотка

Якщо у квартирі маєш молоток і звичайний рушник, то відкрити кокос буде легко. Загорни кокос в рушник та поклади на дощечку, притримуючи кокос, бий по середині молотком. Або ж краще покласти на підлогу та одним обережним ударом розбити горішок на частинки.

Новий спосіб відкриття кокоса

Є і найлегший спосіб відкрити кокос. Все, що тобі потрібно зробити:

розігріти піч до 200 градусів

покласти кокос на деко чи просто решітку

тримати 10-15 хвилин у печі

Коли на кокосі з’явилася тріщина, діставай його з печі та дай охолонути, потім за допомогою ножа можна відкрити.

Кокос також можна розпилити, використовуючи ножівку. Це буде довше, ніж будь-який інший спосіб, але найбезпечніший з усіх. Якщо вдома нічого немає, просто поклади кокос в пакет та вдар об стінку, підлогу або по сходах. Лиш запевнись, що не пошкодиш поверхню. Вона має бути міцна.

При відкритті кокоса, потрібно дотримуватися таких правил:

Аби не насмітити шкарлупою, використовуй пакет, харчову плівку або просто рушник. Не розрізай кокос, ніж може вислизнути та поранити тебе. Як будеш робити отвори, притримуй кокос або попроси когось зафіксувати його.

Тепер ти вмієш відкривати кокос! А чи знаєш те, що він дуже корисний, та з нього можна роботи круті маски для волосся, які живлять та зволожують його.