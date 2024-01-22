Как правильно пить джин: особенности разбавленного и чистого напитка

Джин — один из популярных крепких напитков. Его изготовляют из можжевеловой ягоды, кориандра, ангелика, фиалкового корня, миндаля и других ингредиентов.

Если джин качественный, то его вкус и запах сопровождается исключительными нотками можжевеловой ягоды. Цвет напитка должен быть всегда прозрачным, без помутнения и осадка.

Люди, которые впервые желают попробовать этот алкоголь, ищут, как правильно пить джин: с чем его смешивать и как пить чистый. Мы расскажем, с чем пить джин.

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С чем пьют джин

Джин с тоником

Это, наверное, самое распространенное сочетание, о котором знают все. Об этом сочетании кричат с телекранов, страниц книг и социальных сетей. Это уже как классика потребления джина. С течением времени, конечно, состав и вкус тоника сильно изменился, но традиция осталась.

Как сделать джин-тоник:

в бокал объемом не менее 250 мл засыпать цельные кубики льда с расчетом примерно на 1/3 его объема;

влить на лед 30-50 мл джина;

заполнить остаток тоником и аккуратно перемешать узкой ложечкой;

украсить насаженной на край бокала долькой свежего лимона или лайма.

Джин и вермут

Очень часто джин смешивают с разными вермутами, можно добавить даже пряные болгарские варианты. Для этого напитки используют специальные бокалы для вермутов. Его объем нужно визуально разделить на три равные части: одна часть джина, сверху две части вермута. Украсить насаженной на край бокала оливкой, подавать не размешивая, со специальной короткой трубочкой.

Джин и мятный ликер

Интересным будет сочетание джина со смесью с мятным ликером, водным травяным отваром и лимонным или лаймовым фрешом. Для этого нужно:

в бокал объемом не менее 300 мл положить три кубика льда;

влить по 30 мл джина и свежевыжатого сока цитрусовых;

добавить по 50 мл ликера и процеженного травяного отвара;

все слегка перемешать и подавать, украсив долькой лимона.

Как пьют чистый джин

Из джина необязательно делать коктейли или пить в разбавленном виде, его можно употреблять в чистом виде. Для этого также существует несколько вариантов:

выпивать маленькие порции джина залпом, а большие (если его подали on the rocks — со льдом) несколькими большими глотками и делать небольшие перерывы;

охлаждать джин перед употреблением до температуры не ниже +5°C. Но если предварительно охладили посуду для джина или он подается со льдом, то сам напиток можно не охлаждать;

в отличие от водки, рюмку джина можно только закусить, запивать его другими напитками не принято.

Еще одним популярным алкогольным напитком является ром. Ранее мы рассказывали, какие есть коктейли с ромом.

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