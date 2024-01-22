Как правильно пить джин: особенности разбавленного и чистого напитка

Джин — один из популярных крепких напитков. Его изготовляют из можжевеловой ягоды, кориандра, ангелика, фиалкового корня, миндаля и других ингредиентов.
Если джин качественный, то его вкус и запах сопровождается исключительными нотками можжевеловой ягоды. Цвет напитка должен быть всегда прозрачным, без помутнения и осадка.
Люди, которые впервые желают попробовать этот алкоголь, ищут, как правильно пить джин: с чем его смешивать и как пить чистый. Мы расскажем, с чем пить джин.
Это, наверное, самое распространенное сочетание, о котором знают все. Об этом сочетании кричат с телекранов, страниц книг и социальных сетей. Это уже как классика потребления джина. С течением времени, конечно, состав и вкус тоника сильно изменился, но традиция осталась.
Как сделать джин-тоник:
Очень часто джин смешивают с разными вермутами, можно добавить даже пряные болгарские варианты. Для этого напитки используют специальные бокалы для вермутов. Его объем нужно визуально разделить на три равные части: одна часть джина, сверху две части вермута. Украсить насаженной на край бокала оливкой, подавать не размешивая, со специальной короткой трубочкой.
Интересным будет сочетание джина со смесью с мятным ликером, водным травяным отваром и лимонным или лаймовым фрешом. Для этого нужно:
Из джина необязательно делать коктейли или пить в разбавленном виде, его можно употреблять в чистом виде. Для этого также существует несколько вариантов:
Еще одним популярным алкогольным напитком является ром. Ранее мы рассказывали, какие есть коктейли с ромом.
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