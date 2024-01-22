Як правильно пити джин: особливості розбавленого та чистого напою

Джин — один з популярних міцних напоїв. Його виготовляють з ялівцевої ягоди, коріандру, ангелика, фіалкового кореня, мигдалю та інших інгредієнтів.

Якщо джин якісний, то його смак і запах супроводжується винятковими нотками ялівцевої ягоди. Колір напою має бути завжди прозорим, без помутніння та осаду.

Люди, які вперше хочуть спробувати цей алкоголь, шукають, як правильно пити джин: з чим його змішувати і як пити чистий. Ми розповімо, з чим пити джин.

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З чим п’ють джин

Джин з тоніком

Це, напевно, найпоширеніше поєднання, про яке знають всі. Про це поєднання кричать з телекранів, сторінок книг та соціальних мереж. Це вже як класика споживання джину. З часом, звісно, склад і смак тоніка сильно змінився, але традиція залишилася.

Як зробити джин-тонік:

у келих обсягом не менше 250 мл засипати цільні кубики льоду з розрахунку приблизно на 1/3 його об’єму;

влити на лід 30-50 мл джина;

заповнити залишок тоніком і акуратно перемішати вузькою ложечкою;

прикрасити насадженою на край келиха часточкою свіжого лимона або лайма.

Джин і вермут

Дуже часто джин змішують з різними вермутами, можна додати навіть пряні болгарські варіанти. Для цього напою використовують спеціальні келихи для вермутів. Його обсяг потрібно візуально розділити на три рівні частини: одна частина джину, зверху дві частини вермуту. Прикрасити насадженою на край келиха оливкою, подавати не розмішуючи, зі спеціальною короткою трубочкою.

Джин і м’ятний лікер

Цікавим буде поєднання джину з сумішшю з м’ятного лікеру, водного трав’яного відвару та лимонного чи лаймового фрешу. Для цього треба:

у келих обсягом не менше 300 мл покласти три кубики льоду;

влити по 30 мл джина і свіжовичавленого соку цитрусових;

додати по 50 мл лікеру і процідженого трав’яного відвару;

всі злегка перемішати й подавати, прикрасивши часточкою лимона.

Як п’ють чистий джин

З джину необов’язково робити коктейлі чи пити у розведеному вигляді, його можна вживати у чистому вигляді. Для цього також існує кілька варіантів:

випивати маленькі порції джина одним махом, а великі (якщо його подали “on the rocks” — з льодом) декількома великими ковтками та робити невеликі перерви;

охолоджувати джин перед вживанням до температури не нижче + 5°C. Але якщо попередньо охолодили посуд для джину чи він подається з льодом, то сам напій можна не охолоджувати;

на відміну від горілки, чарку джина можна лише закусити, запивати його іншими напоями не прийнято.

Ще одним популярним алкогольним напоєм є ром. Раніше ми розповідали, які є коктейлі з ромом.

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