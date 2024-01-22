Як правильно пити джин: особливості розбавленого та чистого напою

Джин — один з популярних міцних напоїв. Його виготовляють з ялівцевої ягоди, коріандру, ангелика, фіалкового кореня, мигдалю та інших інгредієнтів.
Якщо джин якісний, то його смак і запах супроводжується винятковими нотками ялівцевої ягоди. Колір напою має бути завжди прозорим, без помутніння та осаду.
Люди, які вперше хочуть спробувати цей алкоголь, шукають, як правильно пити джин: з чим його змішувати і як пити чистий. Ми розповімо, з чим пити джин.
Це, напевно, найпоширеніше поєднання, про яке знають всі. Про це поєднання кричать з телекранів, сторінок книг та соціальних мереж. Це вже як класика споживання джину. З часом, звісно, склад і смак тоніка сильно змінився, але традиція залишилася.
Як зробити джин-тонік:
Дуже часто джин змішують з різними вермутами, можна додати навіть пряні болгарські варіанти. Для цього напою використовують спеціальні келихи для вермутів. Його обсяг потрібно візуально розділити на три рівні частини: одна частина джину, зверху дві частини вермуту. Прикрасити насадженою на край келиха оливкою, подавати не розмішуючи, зі спеціальною короткою трубочкою.
Цікавим буде поєднання джину з сумішшю з м’ятного лікеру, водного трав’яного відвару та лимонного чи лаймового фрешу. Для цього треба:
З джину необов’язково робити коктейлі чи пити у розведеному вигляді, його можна вживати у чистому вигляді. Для цього також існує кілька варіантів:
Ще одним популярним алкогольним напоєм є ром. Раніше ми розповідали, які є коктейлі з ромом.
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