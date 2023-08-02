Вкусно и аккуратно! Как красиво нарезать арбуз, чтобы было удобно кушать

Арбуз является, наверное, самой ожидаемой ягодой летом. Он сладкий, сочный, прохладный, еще и хорошо освежает. Но когда мы едим арбуз, можем легко испачкаться.
Чтобы поедание вкусной ягоды доставляло только удовольствие, нужно правильно нарезать арбуз. Мы расскажем о способах аккуратной и удобной нарезки арбуза.
Эти варианты подойдут как для круга семьи, так и для большого празднования с большим количеством гостей.
Этот вариант самый быстрый и распространённый. В результате ти получишь тоненькие круглые дольки арбуза, но есть минус — можно испачкать щеки.
Когда приходят гости, арбуз лучше подавать очищенным. Так его намного удобно есть и гостям не надо думать, куда девать кожуру. Также его удобно наколоть на вилку.
Если нарезать арбуз, как торт, кусочки будут не очень широкими и его будет удобно держать.
Пусть тебя это не удивляет. Арбуз можно использовать для фруктового салата.
Для этого способа можно не очищать кусочки арбуза от кожуры. Этот вариант будет удобен для подачи гостям.
Арбузы нужно внимательно выбирать и не покупать слишком рано, ведь они могут быть с нитратами. Ранее мы рассказывали, как проверить арбуз на нитраты.
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