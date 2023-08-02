Вкусно и аккуратно! Как красиво нарезать арбуз, чтобы было удобно кушать

Арбуз является, наверное, самой ожидаемой ягодой летом. Он сладкий, сочный, прохладный, еще и хорошо освежает. Но когда мы едим арбуз, можем легко испачкаться.

Чтобы поедание вкусной ягоды доставляло только удовольствие, нужно правильно нарезать арбуз. Мы расскажем о способах аккуратной и удобной нарезки арбуза.

Эти варианты подойдут как для круга семьи, так и для большого празднования с большим количеством гостей.

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Способы красивой нарезки арбуза

Традиционная нарезка арбуза

Этот вариант самый быстрый и распространённый. В результате ти получишь тоненькие круглые дольки арбуза, но есть минус — можно испачкать щеки.

Разрезать арбуз вдоль пополам. Положить одну половинку срезом вниз. Отрезать верхушки и нарезать полукольцами. Оптимальная толщина — 1,5 см. Для подачи можно выложить на поднос или оставить на разделочной доске.

Нарезка арбуза, когда много гостей

Когда приходят гости, арбуз лучше подавать очищенным. Так его намного удобно есть и гостям не надо думать, куда девать кожуру. Также его удобно наколоть на вилку.

Удалить верхушки арбуза. Разрезать вдоль на две половинки. Одну половину положить срезом вниз и снова разрезать на две части. Четверть арбуза перевернуть кожурой вниз и длинным ножом аккуратно отделите мякоть от корки. Нарезать кусочки толщиной до 1,5 см. А сама кожура может быть декоративным подносом.

Нарезка арбуза, как торт

Если нарезать арбуз, как торт, кусочки будут не очень широкими и его будет удобно держать.

Отрезать верхушки. Разрезать арбуз поперек. Положить половину на доску срезом вниз. Разрезать пополам, а потом на одинаковые куски каждую часть.

Нарезка арбуза для салата

Пусть тебя это не удивляет. Арбуз можно использовать для фруктового салата.

Разрезать арбуз поперек и удалить верхушку, положить срезом вниз. Отрезать корку сверху вниз, захватывая мякоть. Нарезать получившийся куб на мелкие кубики.

Как нарезать арбуз, чтобы аккуратно есть

Для этого способа можно не очищать кусочки арбуза от кожуры. Этот вариант будет удобен для подачи гостям.

Разрезать арбуз поперек и положить срезом вниз. Нарезать сначала вдоль (шириной до двух сантиметров), а затем поперек. Выложите бруски пирамидкой на тарелку.

Арбузы нужно внимательно выбирать и не покупать слишком рано, ведь они могут быть с нитратами. Ранее мы рассказывали, как проверить арбуз на нитраты.

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