Смачно та акуратно! Як гарно нарізати кавун, щоб було зручно їсти

Кавун є, напевно, найочікуванішою ягодою літа. Він солодкий, соковитий, прохолодний, ще й добре освіжає. Але, коли ми їмо кавун, можемо легко забруднитися.
Щоб поїдання смачної ягоди приносило лише задоволення, треба правильно нарізати кавун. Ми розповімо про способи акуратної та зручної нарізки кавуна.
Ці варіанти підійдуть як для родинного кола, так і для великого святкування з великою кількістю гостей.
Цей варіант найшвидший і найпоширеніший. У результаті ти отримаєш тоненькі круглі частинки кавуна, але є мінус — можна забруднити щоки.
Коли приходять гості, кавун краще подавати очищеним. Так його набагато зручно їсти й гостям не треба думати, куди подіти шкірку. Також його зручно наколоти на вилку.
Якщо нарізати кавун, як торт, шматочки будуть не дуже широкими й зручно його тримати.
Нехай тебе це не дивує. Кавун можна використовувати для фруктового салату.
Для цього способу можна не очищати шматочки кавуна від шкірки. Цей варіант буде зручним для подачі гостям.
Кавуни треба уважно вибирати й не купувати занадто рано, адже вони можуть бути з нітратами. Раніше ми розповідали, як перевірити кавун на нітрати.
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