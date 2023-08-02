Смачно та акуратно! Як гарно нарізати кавун, щоб було зручно їсти

Кавун є, напевно, найочікуванішою ягодою літа. Він солодкий, соковитий, прохолодний, ще й добре освіжає. Але, коли ми їмо кавун, можемо легко забруднитися.

Щоб поїдання смачної ягоди приносило лише задоволення, треба правильно нарізати кавун. Ми розповімо про способи акуратної та зручної нарізки кавуна.

Ці варіанти підійдуть як для родинного кола, так і для великого святкування з великою кількістю гостей.

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Способи красивої нарізки кавуна

Традиційна нарізка кавуна

Цей варіант найшвидший і найпоширеніший. У результаті ти отримаєш тоненькі круглі частинки кавуна, але є мінус — можна забруднити щоки.

Розрізати кавун уздовж навпіл. Покласти одну половинку зрізом донизу. Відрізати верхівки та нарізати півкільцями. Оптимальна товщина – 1,5 см. Для подачі можна викласти на тацю або залишити на дошці.

Нарізка кавуна, коли багато гостей

Коли приходять гості, кавун краще подавати очищеним. Так його набагато зручно їсти й гостям не треба думати, куди подіти шкірку. Також його зручно наколоти на вилку.

Видалити верхівки кавуна. Розрізати вздовж дві половинки. Одну половину покласти зрізом донизу і знову розрізати на дві частини. Чверть кавуна перевернути шкіркою донизу і довгим ножем акуратно відокремити м’якуш від кірки. Нарізати шматочки завтовшки до 1,5 см. А сама шкірка може бути декоративною тацею.

Нарізка кавуна, як торт

Якщо нарізати кавун, як торт, шматочки будуть не дуже широкими й зручно його тримати.

Відрізати верхівки. Розрізати кавун упоперек. Покласти половину на дошку зрізом униз. Розрізати навпіл, а потім на однакові шматки кожну частину.

Нарізка кавуна для салату

Нехай тебе це не дивує. Кавун можна використовувати для фруктового салату.

Розрізати кавун упоперек і видалити верхівку, покласти зрізом донизу. Відрізати кірку зверху донизу, захоплюючи м’якуш. Нарізати куб, що вийшов, на дрібні кубики.

Як нарізати кавун, щоб акуратно їсти

Для цього способу можна не очищати шматочки кавуна від шкірки. Цей варіант буде зручним для подачі гостям.

Розрізати кавун упоперек і покласти зрізом донизу. Нарізати спочатку вздовж (шириною до двох сантиметрів), а потім упоперек. Викладіть бруски пірамідкою на тарілку.

Кавуни треба уважно вибирати й не купувати занадто рано, адже вони можуть бути з нітратами. Раніше ми розповідали, як перевірити кавун на нітрати.

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