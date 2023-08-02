Достатньо “скупати” та уважно придивитися? Як перевірити кавун на вміст нітратів

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 02 Серпня 2023, 07:00
kavyn
Фото: Pexels

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