Достатньо “скупати” та уважно придивитися? Як перевірити кавун на вміст нітратів

Нітрати — страшне слово, яке асоціюється ледь не з отрутою. Та насправді — це солі нітратної кислоти, які добре розчиняються у воді та містяться у ґрунті.

Через це їх можна зустріти майже всюди: у воді, перероблених м’ясних продуктах, але найбільше нітратів, близько 80%, ми споживаємо разом зі смачними овочами та фруктами. Зокрема, кавун теж може містити цю речовину у складі — близько 60 мг на кг.

Людський організм здатен витримати нітрати у помірній кількості. За рекомендацією ВООЗ, в день можна вживати не більше 3,7 мг на кг твоєї ваги, а це дорівнює 222 мг для людини, масою 60 кг.

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У здоровому раціоні, де переважають фрукти й овочі, цей показник буде значно вищим. Та це не означає, що твій організм буде отруєний. МОЗ пояснило, що ці показники є надто застережливими.

Та все ж, вживати багато нітратів не слід, адже це може призвести до утворення нітритів, вступати в реакцію з гемоглобіном у крові та зменшувати його здатність переносити кисень.

Тож краще перевіряти та використовувати методи захисту від нітритів. Наприклад, овочі достатньо проварити 30-40 хвилин та зняти з них шкірку. А що робити з фруктами, наприклад, з кавуном?

Звісно, варити кавун ніхто не буде, та можна визначити, чи не забагато у ньому нітратів. Дієві та прості способи для цього знайдеш далі.

Як перевірити кавун на вміст нітратів

Отож, позбутися нітратів зовсім не вийде ніяк, але можна обрати кавун, який містить якомога менше цієї речовини.

Точно визначити хімічний склад кавуна можна лише в лабораторних умовах. А домашні нітрат-тестери насправді не працюють, адже враховують й інші солі у продукті: фосфати чи натрієві. Похибка може сягати до 1000%.

Добре, що завжди можна скористатися перевіреними народними засобами. Про кілька з них ми розповімо далі.

“Скупай” кавун: народні методи

Перший метод полягає в тому, що треба опустити цілий кавун у місткість з водою. Якщо він потоне, то в його складі є чимало нітратів. Якщо ж кавун залишиться на плаву, то це ознака успішно складеного тесту.

Якщо у тебе є лише частинка кавуна або минулий метод здався сумнівним, є ще один спосіб перевірки. Треба відрізати шматочок м’якоті кавуна, покласти його у місткість з водою та лишити на кілька хвилин.

Якщо за певний час вода стає насичено червоного кольору з фіолетовим відтінком — у складі багато нітратів. Якщо ж вона набуває блідо-рожевого кольору, то кавун цілком безпечний.

Тест на нітрати за зовнішніми ознаками

Звісно, в магазині навряд чи знайдеться можливість перевірити кавун попередніми методами. Та пощастило, що є кілька простіших варіантів, де треба лише уважно придивитися до продукту.

Розмір ягоди. Сезон кавунів лише починається, тож усі гігантські кавуни мають викликати особливу підозру. Стає очевидно, що без хімічних добрив не обійшлося.

Прийнятною для ранніх кавунів є вага у межах п’яти-семи кг.

Хвостик. У якісного зрілого кавуна він має бути середньої товщини, сухим та жовтим. Якщо хвостик неприродно товстий та зелений, то це свідчить про дозрівання з допомогою хімічних домішок.

У якісного зрілого кавуна він має бути середньої товщини, сухим та жовтим. Якщо хвостик неприродно товстий та зелений, то це свідчить про дозрівання з допомогою хімічних домішок. Плями. Якщо кавун хороший, на ньому може бути жовта пляма середнього розміру. Якщо ж кавун з нітратами, то пляма набуде коричнево-чорного відтінку.

При виборі кавуна треба зважати ще й на місце, де він продається. Бажано не купувати нічого при дорозі. Також можна поцікавитися у продавця про місце вирощування. Якщо купуєш на ринку, попроси дозвіл лабораторії Держпродспоживслужби.

А як позбавити овочі від нітратів та вживати їх правильно ми розповіли у матеріалі.

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