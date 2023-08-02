Достатньо “скупати” та уважно придивитися? Як перевірити кавун на вміст нітратів

Нітрати — страшне слово, яке асоціюється ледь не з отрутою. Та насправді — це солі нітратної кислоти, які добре розчиняються у воді та містяться у ґрунті.
Через це їх можна зустріти майже всюди: у воді, перероблених м’ясних продуктах, але найбільше нітратів, близько 80%, ми споживаємо разом зі смачними овочами та фруктами. Зокрема, кавун теж може містити цю речовину у складі — близько 60 мг на кг.
Людський організм здатен витримати нітрати у помірній кількості. За рекомендацією ВООЗ, в день можна вживати не більше 3,7 мг на кг твоєї ваги, а це дорівнює 222 мг для людини, масою 60 кг.
У здоровому раціоні, де переважають фрукти й овочі, цей показник буде значно вищим. Та це не означає, що твій організм буде отруєний. МОЗ пояснило, що ці показники є надто застережливими.
Та все ж, вживати багато нітратів не слід, адже це може призвести до утворення нітритів, вступати в реакцію з гемоглобіном у крові та зменшувати його здатність переносити кисень.
Тож краще перевіряти та використовувати методи захисту від нітритів. Наприклад, овочі достатньо проварити 30-40 хвилин та зняти з них шкірку. А що робити з фруктами, наприклад, з кавуном?
Звісно, варити кавун ніхто не буде, та можна визначити, чи не забагато у ньому нітратів. Дієві та прості способи для цього знайдеш далі.
Отож, позбутися нітратів зовсім не вийде ніяк, але можна обрати кавун, який містить якомога менше цієї речовини.
Точно визначити хімічний склад кавуна можна лише в лабораторних умовах. А домашні нітрат-тестери насправді не працюють, адже враховують й інші солі у продукті: фосфати чи натрієві. Похибка може сягати до 1000%.
Добре, що завжди можна скористатися перевіреними народними засобами. Про кілька з них ми розповімо далі.
Якщо за певний час вода стає насичено червоного кольору з фіолетовим відтінком — у складі багато нітратів. Якщо ж вона набуває блідо-рожевого кольору, то кавун цілком безпечний.
Звісно, в магазині навряд чи знайдеться можливість перевірити кавун попередніми методами. Та пощастило, що є кілька простіших варіантів, де треба лише уважно придивитися до продукту.
Прийнятною для ранніх кавунів є вага у межах п’яти-семи кг.
Прийнятною для ранніх кавунів є вага у межах п’яти-семи кг.
При виборі кавуна треба зважати ще й на місце, де він продається. Бажано не купувати нічого при дорозі. Також можна поцікавитися у продавця про місце вирощування. Якщо купуєш на ринку, попроси дозвіл лабораторії Держпродспоживслужби.
А як позбавити овочі від нітратів та вживати їх правильно ми розповіли у матеріалі.
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