Достаточно “искупать” и внимательно присмотреться? Как проверить арбуз на содержание нитратов

Нитраты — страшное слово, которое ассоциируется чуть ли не с ядом. Но на самом деле это всего лишь соли нитратной кислоты, которые хорошо растворяются в воде и содержатся в почве.

Их можно встретить почти повсюду: в воде, переработанных мясных продуктах, но больше всего нитратов, около 80%, мы потребляем вместе с вкусными овощами и фруктами. В частности, арбуз тоже может содержать это вещество в составе — примерно 60 мг на кг.

Человеческий организм способен выдержать нитраты в умеренном количестве. По рекомендации ВОЗ в день можно употреблять не более 3,7 мг на кг твоего веса, а это равняется 222 мг для человека, массой 60 кг.

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В здоровом рационе, где преобладают фрукты и овощи, этот показатель будет гораздо выше. Но это не значит, что организм будет отравлен. Минздрав объяснил, что эти показатели слишком предостерегающие.

Но все же употреблять много нитратов не нужно, ведь это может привести к образованию нитритов, которые могут вступать в реакцию с гемоглобином в крови и уменьшать его способность переносить кислород.

Лучше проверять и использовать методы защиты от нитритов. К примеру, овощи достаточно проварить 30-40 минут и снять с них кожицу. А что делать с фруктами, например, с арбузом?

Конечно, варить арбуз никто не будет, но можно определить, не много ли в нем нитратов. Действенные и простые способы для этого найдешь дальше.

Как проверить арбуз на содержание нитратов

Итак, избавиться от нитратов совсем не получится никак, но можно выбрать арбуз, содержащий как можно меньше этого вещества.

Точно определить химический состав арбуза можно только в лабораторных условиях. А домашние нитрат-тестеры не работают, ведь учитывают и другие соли в продукте: фосфаты или натрий. Погрешность может достигать 1000%.

Хорошо, что всегда можно воспользоваться проверенными народными методами. О нескольких из них мы расскажем дальше.

“Искупай” арбуз: народные методы

Первый метод состоит в том, что нужно опустить цельный арбуз в емкость с водой. Если он утонет, то в его составе много нитратов. Если арбуз останется на плаву — это признак успешно пройденного теста.

Если у тебя есть только частица арбуза, или прошлый метод показался сомнительным, есть еще один способ проверки. Надо отрезать кусочек арбузной мякоти, положить ее в емкость с водой и оставить на несколько минут.

Если через время вода становится насыщенно красного цвета с фиолетовым оттенком — в составе много нитратов. Если она приобретает бледно-розовый цвет, то арбуз вполне безопасен.

Тест на нитраты по внешним признакам

Конечно, в магазине вряд ли найдется возможность проверить арбуз предыдущими методами. Повезло, что есть несколько более простых вариантов, где нужно лишь внимательно присмотреться к продукту.

Размер ягоды. Сезон арбузов только начинается, так что все гигантские арбузы должны вызывать особое подозрение. Становится очевидно, что без химических удобрений не обошлось.

Приемлемым для ранних арбузов является вес в пределах пяти-семи кг.

Хвостик . У качественного зрелого арбуза он должен быть средней толщины, сухим и желтым. Если хвостик неестественно толстый и зеленый, это свидетельствует о созревании с помощью химических примесей.

. У качественного зрелого арбуза он должен быть средней толщины, сухим и желтым. Если хвостик неестественно толстый и зеленый, это свидетельствует о созревании с помощью химических примесей. Пятна. Если арбуз хороший, на нем может быть желтое пятно среднего размера. Если арбуз с нитратами, то пятно приобретет коричнево-черный оттенок.

При выборе арбуза нужно учитывать еще и местность, где он продается. Желательно не покупать ничего у дороги. Также можно поинтересоваться у продавца о месте выращивания. Если покупаешь на рынке, попроси разрешение лаборатории Госпродпотребслужбы.

А как избавить овощи от нитратов и употреблять их правильно, мы рассказали в материале.

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