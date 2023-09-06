Как правильно варить макароны, чтобы они не слиплись: важные правила

Макароны любят как дети, так и взрослые. Казалось бы, нет блюда, проще в приготовлении. Но и здесь есть свои секреты. Как правильно варить макароны — читай в материале.

Как правильно варить макароны: 5 главных рекомендаций

Если ты готовишь макароны в кастрюле, важно соблюдать ряд важных правил.

Покупай макароны только из твердых сортов пшеницы. Все другие сорта могут быстро развариться. Вари их в большом количестве кипящей воды и на максимальном огне. Например, 500 г макарон лучше готовить в кастрюле емкостью от 4 л. Отними несколько минут от времени, которое указано на упаковке. Такая паста в состоянии аль-денте на поверхности остается упругой, а внутри твердой. Не промывай макароны после приготовления. Если ты так сделаешь, блюдо потеряет крахмал, свой вкус и слипнется. Добавь в готовые макароны масло и перемешай несколько раз.

Как правильно варить макароны на плите: главные секреты

Бери для этого дела кастрюлю с широким дном и высокими стенками. Для варки лучше брать больше воды, чем указано в инструкции. К примеру, 1 л на 100 грамм макарон. Кроме этого нужно взять щепотку соли и кусочек сливочного масла.

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Способ приготовления:

Набери воду в кастрюлю и доведи до кипения на сильном огне. Добавь щепотку соли. Забрось макароны в кипящую воду, перемешай, дождись закипания и немного убавь огонь. Не накрывай крышкой, чтобы не выкипела вода. До закипания макароны просто несколько раз хорошо перемешай. После закипания мелкие макароны вари 5 минут, а крупные или длинные — 8-9 минут. Положи макароны в кастрюлю, добавь кусочек мягкого сливочного масла и хорошо перемешай, чтобы масло равномерно их покрыло. Подавай макароны нужно сразу горячими. После разогревания они станут безвкусными, поэтому лучше готовить порцию, которую можно съесть сразу.

Как правильно варить макароны чтобы они не слипались: способ в мультиварке

Влей в чашу мультиварки воду. На 100 г макарон достаточно взять 500 мл воды. Подсоли. Установи режим Паста и дождись, когда вода закипит. Мультиварка издаст звук. Если такого режима в технике нет, используй вариант Суп или Каша. Всыпь макароны в кипящую воду. Можно добавить к ним немного масла. Вари макароны, периодически помешивая. Если осталась жидкость, откинь их на дуршлаг.

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