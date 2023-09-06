Как правильно варить макароны, чтобы они не слиплись: важные правила

Макароны любят как дети, так и взрослые. Казалось бы, нет блюда, проще в приготовлении. Но и здесь есть свои секреты. Как правильно варить макароны — читай в материале.
Если ты готовишь макароны в кастрюле, важно соблюдать ряд важных правил.
Бери для этого дела кастрюлю с широким дном и высокими стенками. Для варки лучше брать больше воды, чем указано в инструкции. К примеру, 1 л на 100 грамм макарон. Кроме этого нужно взять щепотку соли и кусочек сливочного масла.
Способ приготовления:
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