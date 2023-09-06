Як правильно варити макарони, щоб вони не злиплися: важливі правила

Макарони люблять як діти, так і дорослі. Здавалося б, немає страви, простішої у приготуванні. Але і тут є свої секрети. Як правильно варити макарони — читай у матеріалі.

Як правильно варити макарони: 5 основних рекомендацій

Якщо ти готуєш макарони в каструлі, важливо дотримуватися низки важливих правил.

Купуй макарони тільки із твердих сортів пшениці. Всі інші сорти можуть швидко розваритися. Вари їх у великій кількості окропу і на максимальному вогні. Наприклад, 500 г макаронів краще готувати в каструлі місткістю від 4 літрів. Відніми кілька хвилин від часу, вказаного на упакуванні. Така паста аль-денте залишається пружною, а всередині буде твердою. Не промивай макарони після приготування. Якщо ти так зробиш, страва втратить крохмаль, свій смак і злипнеться. Додай у готові макарони масло і перемішай кілька разів.

Як правильно варити макарони на плиті: головні секрети

Бери для цієї справи каструлю з широким дном та високими стінками. Для варіння краще купувати більше води, ніж зазначено в інструкції. Наприклад, 1 л на 100 г макаронів. Крім цього потрібно взяти дрібку солі та шматочок вершкового масла.

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Спосіб приготування:

Набери воду в каструлю та доведи до кипіння на сильному вогні. Додай щіпку солі. Закинь макарони в киплячу воду, перемішай, дочекайся закипання і трохи зменш вогонь. Не накривай кришкою, щоб вода не википіла. До закипання макарони кілька разів добре перемішай. Після закипання дрібні макарони вари 5 хвилин, а великі або довгі — 8-9 хвилин. Поклади макарони в каструлю, додай шматочок м’якого вершкового масла і добре перемішай, щоб олія рівномірно їх покрила. Подавай макарони відразу гарячими. Після розігрівання вони стануть несмачними, тому краще готувати порцію, яку можна з’їсти одразу.

Як правильно варити макарони, щоб вони не злипалися: спосіб у мультиварці

Влий у чашу мультиварки воду. На 100 г макаронів достатньо взяти 500 мл води. Підсоли. Встанови режим Паста і дочекайся, коли вода закипить. Мультиварка видасть звук. Якщо такого режиму немає, використовуй варіант Суп або Каша. Всип макарони в киплячу воду. Можна додати до них трохи олії. Вари макарони, періодично помішуючи. Якщо залишилася рідина, відкинь їх на друшляк.

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