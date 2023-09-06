Як правильно варити макарони, щоб вони не злиплися: важливі правила

Макарони люблять як діти, так і дорослі. Здавалося б, немає страви, простішої у приготуванні. Але і тут є свої секрети. Як правильно варити макарони — читай у матеріалі.
Якщо ти готуєш макарони в каструлі, важливо дотримуватися низки важливих правил.
Бери для цієї справи каструлю з широким дном та високими стінками. Для варіння краще купувати більше води, ніж зазначено в інструкції. Наприклад, 1 л на 100 г макаронів. Крім цього потрібно взяти дрібку солі та шматочок вершкового масла.
Спосіб приготування:
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