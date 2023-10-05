Как приготовить чипсы из тыквы: рецепты соленых и сладких чипсов пошагово

Чипсы — любимая закуска многих людей. Мы привыкли покупать их готовые, чаще всего — из картофеля. Но чипсы можно с легкостью сделать в домашних условиях из самого главного осеннего продукта — тыквы. Как сделать чипсы из тыквы в домашних условиях — читай в материале.

Чипсы из тыквы: рецепт с сахаром

Ингредиенты

250 г тыквы;

1 чайная ложка корицы;

2 ст.л сахара;

2 ст.л лимонного сока.

Способ приготовления:

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Тыкву хорошо промой и достань семечки. Затем очисть от кожуры и нарежь тоненькими ломтиками. Сахар смешай с лимонным соком и немного нагрей на водяной бане, чтобы он полностью растворился. Тыкву выложи в миску, полей соком лимона и хорошо перемешай. Чтобы избавиться от лишней жидкости, тебе понадобится бумажное полотенце. Положи на него кусочки тыквы. Чипсы из тыквы в духовке получаются вкуснее, если перед этим ее разогреть. Выставь температуру до 70, максимум — до 100 градусов. На противень расстели пергамент и выложи тыкву в один слой. Противень отправь в разогретую духовку минимум на 1,5 часа. Дождись, пока кусочки остынут, и подавай к столу. Если тебе покажется, что сахара недостаточно, можешь присыпать чипсы сахарной пудрой. Храни чипсы в плотно закрытой стеклянной банке в течение 4 дней. Потом их тоже можно будет кушать, но вряд ли они будут такими хрустящими.

Чипсы из тыквы: рецепт приготовления соленой закуски

Ингредиенты:

1 тыква;

соль по вкусу;

корица по желанию.

Способ приготовления:

Тыкву помой и очисть от кожуры с помощью ножа или овощерезки. Плод нарежь на крупные ломтики. Нашинкуй куски тыквы толщиной 1,5-2,0 мм. При желании можно придать будущим чипсам разные фигуры с помощью форм для печенья. Выложи сырые тыквенные чипсы на застеленный пергаментом противень. Разогрей духовку максимум до 100 градусов Цельсия. Запекай блюдо примерно 25-30 минут или пока тыквенная стружка не начнет скручиваться, а края темнеть. После этого выключи духовой шкаф и оставь чипсы там до остывания. Э После этого выложи их на объемное блюдо и посыпь солью и корицей. Если через день чипсы из тыквы станут мягкими, то их можно вторично поместить в разогретую духовку на несколько минут.

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