Как приготовить чипсы из тыквы: рецепты соленых и сладких чипсов пошагово

Чипсы — любимая закуска многих людей. Мы привыкли покупать их готовые, чаще всего — из картофеля. Но чипсы можно с легкостью сделать в домашних условиях из самого главного осеннего продукта — тыквы. Как сделать чипсы из тыквы в домашних условиях — читай в материале.
Ингредиенты
Способ приготовления:
Ингредиенты:
Тыква может стать отличной начинкой для блинов! Ранее мы рассказывали, как приготовить блины на воде, если нет ничего под рукой.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.