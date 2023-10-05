Як приготувати чипси з гарбуза: рецепти солоних та солодких чипсів покроково

Чипси — улюблена закуска багатьох людей. Ми звикли купувати їх готові, найчастіше — з картоплі. Але чипси можна легко зробити в домашніх умовах з найголовнішого осіннього продукту — гарбуза. Як зробити чипси з гарбуза в домашніх умовах — читай у матеріалі.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Гарбуз може стати відмінною начинкою для млинців! Раніше ми розповідали, як приготувати млинці на воді, якщо нічого немає під рукою.
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