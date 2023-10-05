Як приготувати чипси з гарбуза: рецепти солоних та солодких чипсів покроково

Чипси — улюблена закуска багатьох людей. Ми звикли купувати їх готові, найчастіше — з картоплі. Але чипси можна легко зробити в домашніх умовах з найголовнішого осіннього продукту — гарбуза. Як зробити чипси з гарбуза в домашніх умовах — читай у матеріалі.

Чипси з гарбуза: рецепт з цукром

Інгредієнти:

250 г гарбуза;

1 чайна ложка кориці;

2 ст.л цукру;

2 ст.л лимонного соку.

Спосіб приготування:

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Гарбуз добре промий і дістань насіння. Потім очисть від шкірки й наріж тоненькими скибочками. Цукор змішай із лимонним соком і трохи нагрій на водяній бані, щоб він повністю розчинився. Гарбуз виклади в миску, полий соком лимона і добре перемішай. Щоб позбутися зайвої рідини, тобі знадобиться паперовий рушник. Поклади на нього шматочки гарбуза. Чипси з гарбуза в духовці виходять смачнішими, якщо перед цим її розігріти. Вистав температуру до 70, максимум — до 100 градусів. На лист розстели пергамент і виклади гарбуз в один шар. Деко відправ у розігріту духовку мінімум на 1,5 години. Дочекайся, поки шматочки охолонуть, і подавай до столу. Якщо тобі здасться, що цукру недостатньо, можеш притрусити чипси цукровою пудрою. Чипси зберігай у щільно закритій скляній банці протягом 4 днів. Потім їх теж можна буде їсти, але навряд чи вони будуть такими хрусткими.

Чипси з гарбуза: рецепт приготування солоної закуски

Інгредієнти:

1 гарбуз;

сіль до смаку;

кориця за бажанням.

Спосіб приготування:

Гарбуз помий і очистить від шкірки за допомогою ножа або овочерізки. Плід наріж на великі скибочки. Нашаткуй шматки гарбуза товщиною 1,5-2,0 мм. За бажання можна надати майбутнім чипсам різні фігури за допомогою форм для печива. Виклади сирі гарбузові чипси на застелений пергаментом лист. Розігрій духовку максимум до 100 градусів Цельсія. Запікай страву приблизно 25-30 хвилин або поки гарбузова стружка не почне скручуватися, а краї темніти. Після цього вимкни духову шафу і залиши там чипси до остигання. Після цього виклади їх на об’ємну страву і посип сіллю і корицею. Якщо через день чипси з гарбуза стануть м’якими, їх можна вдруге помістити в розігріту духовку на кілька хвилин.

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