Неожиданная трансформация вкусностей: пошаговый рецепт приготовления хумуса из фасоли

Современный мир предлагает человеку достижение разных культур мира, в том числе и национальных кухонь. Но не всегда удается найти нужные ингредиенты для любимого блюда, поэтому Евгений Клопотенко в программе Пекельні борошна предлагает их немного трансформировать и украинизировать.
На этот раз шеф-повар придумал, как можно немного изменить рецепт хумуса, чтобы каждый украинец и украинка могли насладиться этой сытной закуской. Евгений Клопотенко предлагает использовать фасоль.
Даже не можешь представить себе, какой вкус это блюдо может иметь? Предлагаем попробовать приготовить хумус из фасоли вместе.
Кстати, с хумусом хорошо сочетаются мясные блюда. Так что если ты скучаешь по летним дням и вкусному мясу, тогда читай, как приготовить шашлык в духовке.
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