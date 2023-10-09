Еда и рецепты

Неожиданная трансформация вкусностей: пошаговый рецепт приготовления хумуса из фасоли

Даниэла Долотова, редактор сайта 09 октября 2023, 20:00
Хумус

Больше новостей
Як перевести вікна в зимовий режим: покрокова інструкція
Будут меньше пропускать холод и беречь тепло: как перевести окна в зимний режим
Збільшення фінансування грантів для бізнесу на 2024 рік: що відомо
Создают рабочие места и платят налоги: правительство увеличит финансирование программы микрогрантов для развития бизнеса
Задоволена жінка
Что такое внутренние эрогенные зоны и как их разбудить — сексолог о женских оргазмах
Як вибрати термобілизну
Пора позаботиться о комфорте и тепле: как выбрать термобелье
Смотреть больше

Материалы по теме

гарбузові булочки з корицею
Совершенство ароматов для осеннего вечера — как приготовить тыквенные булочки с корицей
Кабачки на зиму по-корейськи
Прибереги пикантность за зиму: как приготовить кабачки по-корейски — пошаговый рецепт
Як зробити домашнє вино з винограду
Только не повторяй за Челентано: как сделать домашнее вино из винограда
Морквяний пиріг від Валі Саєнко - простий рецепт
Классика осенней выпечки — как приготовить мягкий морковный пирог на радость себе и детям

Видео
0:07:18
Гроза

В некоторые дома люди уже никогда не вернутся… Первые захоронения в селе Гроза Харьковской области
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 9 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:44
Что будет с курсом доллара
Беспрецедентный уровень безработицы, но хорошие ожидания от курса доллара: результаты Диалогов об устойчивости
0:12:04
Тарас Сасовський
Боец ТрО со слезами на глазах вспоминает Бахмут и хочет вернуться назад к собратьям, несмотря на ампутацию
0:04:37
Анатолій Кокуш
Культовые сцены Матрицы и Титаника! Как к известным голливудским фильмам приложили руку украинцы
0:04:46
Вчителька з Херсонщини
Даже в оккупации разговаривала на украинском! История несокрушимой учительницы из Херсонской области
0:00:43
Ізраїль
Бойцы ВСУ поддержали Израиль! Искреннее обращение украинских бойцов впечатляет
0:07:07
У Мелітополі окупанти викрадають людей посеред міста
Похищают людей и контролируют интернет. В Мелитополе более 500 жителей в плену россиян
0:03:53
Найдовший у світі марафон — як долучитися і посилити ППО
Прокачай ПВО и поддержи войско! Как приобщиться к благотворительному самому длинному в мире марафону
0:04:13
Військовослужбовець ЗСУ на псевдо Отаман
Уход — секрет точности: артиллерист Отаман о своей работе с британской гаубицей
Больше видео
куди поїхати в жовтні на море
Читать дальше
Если не успел(-ла) отдохнуть летом. Куда поехать на море в октябре: советы
свята у жовтні 2023
Читать дальше
День украинского казачества, День шефа и Международный день анимации. Календарь праздников на октябрь 2023 года

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь