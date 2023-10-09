Неожиданная трансформация вкусностей: пошаговый рецепт приготовления хумуса из фасоли

Современный мир предлагает человеку достижение разных культур мира, в том числе и национальных кухонь. Но не всегда удается найти нужные ингредиенты для любимого блюда, поэтому Евгений Клопотенко в программе Пекельні борошна предлагает их немного трансформировать и украинизировать.

На этот раз шеф-повар придумал, как можно немного изменить рецепт хумуса, чтобы каждый украинец и украинка могли насладиться этой сытной закуской. Евгений Клопотенко предлагает использовать фасоль.

Даже не можешь представить себе, какой вкус это блюдо может иметь? Предлагаем попробовать приготовить хумус из фасоли вместе.

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Ингредиенты для хумуса

вода — 2 литра

фасоль — 400 граммов

масло — 200 миллилитров

чеснок — 3 зубчика

лук — 0,5 штуки

лимонный сок

перец чили

соль

Хумус — способ приготовления

Сначала нужно отварить фасоль и добавить в нее немного соли и чеснока. Слить воду, фасоль с чесноком переложить в блендер и добавить половину нарезанной луковицы, соль и масло. Сбить все в однородную массу. Остается только полить блюдо лимонным соком, добавить немного перца чили и смаковать блюдом с душистым хлебом или хрустящими овощами.

Кстати, с хумусом хорошо сочетаются мясные блюда. Так что если ты скучаешь по летним дням и вкусному мясу, тогда читай, как приготовить шашлык в духовке.

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