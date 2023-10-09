Неочікувана трансформація смаколика: покроковий рецепт приготування хумусу з квасолі

Сучасний світ пропонує людині досягнення різних культур світу, зокрема й національних кухонь. Та не завжди вдається знайти потрібні інгредієнти для улюбленої страви, тому Євген Клопотенко у програмі Пекельні борошна пропонує їх трохи трансформувати та українізувати.
Цього разу шеф-кухар вигадав, як можна трохи змінити рецепт хумуса, аби кожен українець та українка могли посмакувати цією ситною закускою. Євген Клопотенко пропонує використовувати квасолю.
Навіть не можеш уявити собі, який смак ця страва може мати? Пропонуємо спробувати приготувати хумус з квасолі разом.
До речі, з хумусом добре поєднуються м’ясні страви. Тож якщо ти сумуєш за літніми днями та смачним м’ясом, тоді читай, як приготувати шашлик у духовці.
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