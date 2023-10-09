Неочікувана трансформація смаколика: покроковий рецепт приготування хумусу з квасолі

Сучасний світ пропонує людині досягнення різних культур світу, зокрема й національних кухонь. Та не завжди вдається знайти потрібні інгредієнти для улюбленої страви, тому Євген Клопотенко у програмі Пекельні борошна пропонує їх трохи трансформувати та українізувати.

Цього разу шеф-кухар вигадав, як можна трохи змінити рецепт хумуса, аби кожен українець та українка могли посмакувати цією ситною закускою. Євген Клопотенко пропонує використовувати квасолю.

Навіть не можеш уявити собі, який смак ця страва може мати? Пропонуємо спробувати приготувати хумус з квасолі разом.

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Інгредієнти для хумуса

вода — 2 літри

квасоля — 400 грамів

олія — 200 мілілітрів

часник — 3 зубчики

цибуля — 0,5 штуки

лимонний сік

перець чилі

сіль

Хумус — спосіб приготування

Спершу потрібно відварити квасолю та додати до неї трохи солі та часнику. Злити воду, квасолю з часником перекласти до блендера та додати до них половину нарізаної цибулини, сіль та олію. Збити все в однорідну масу. Лишається тільки полити страву лимонним соком, додати трохи перцю чилі та смакувати стравою із запашним хлібом чи хрусткими овочами.

До речі, з хумусом добре поєднуються м’ясні страви. Тож якщо ти сумуєш за літніми днями та смачним м’ясом, тоді читай, як приготувати шашлик у духовці.

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