Рятівник у холодильнику, що готується за п’ять хвилин. Рецепт хумусу від Джеймі Олівера

Хумус — закуска з нутового пюре, до складу якої зазвичай входять кунжутна паста, олія та сік лимона.

Це популярна корисна закуска, яка готується за п’ять хвилин й надає довге відчуття ситості. Рецептом смачного хумусу поділився відомий англійський шеф-кухар Джеймі Олівер.

Приємний маленький друг у холодильнику, — так описує хумус Джеймі Олівер.

— Цей дуже простий рецепт можна приготувати за лічені хвилини, і він набагато смачніший за звичайний консервований нут, який можеш купити.

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Інгредієнти

одна банка нуту (700 г)

½ зубчика часнику

мелений кмин

оливкова олія

2 столові ложки тахіні (паста з мелених зерен кунжуту) або несолодка арахісова паста

1 лимон

Приготування

Висипаємо нут у блендер, додаємо ½ зубчика часнику, а також дрібку морської солі, чорного перцю і меленого кмину. Потім вливаємо 4 столові ложки оливкової олії та дві ложки тахіні.

Дрібно натираємо цедру половини лимона й вичавлюємо весь сік. Збиваємо усі інгредієнти в блендері до однорідної маси.

Відрегулюй хумус собі до смаку, додаючи приправи, що тобі подобаються. Потім перелий страву в банку, щоб можна було зберігати в холодильнику.

Поради для подачі хумусу від Джеймі

Хумус смачно подавати з хрусткими овочами, наприклад, селерою, фенхелем, морквою, редисом та огірком.

Також можна урізноманітнювати рецепт хумусу й готувати його, наприклад, з квасолею.

Також можна додавати перець у банках або смажені овочі, наприклад, кабачки або буряк. Можеш корегувати текстуру собі до вподоби: більш щільну чи навпаки робити хумус рідкішим.

Джеймі Олівер знає, як зробити будь-яку страву неперевершено смачною та незвичною. Раніше ми розповідали про його рецепт панкейків.

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