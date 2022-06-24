Спасатель в холодильнике, что готовится за пять минут. Рецепт хумуса от Джейми Оливера

Хумус — закуска из нутового пюре, в состав которой обычно входят кунжутная паста, растительное масло и сок лимона.

Это популярная полезная закуска, которая готовится через пять минут и придает долгое ощущение сытости. Рецептом вкусного хумуса поделился известный английский шеф-повар Джейми Оливер.

Приятный маленький друг в холодильнике, — так описывает хумус Джейми.

— Этот очень простой рецепт можно приготовить за считанные минуты, и он намного вкуснее обычного консервированного нута, который можешь купить.

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Ингредиенты

одна банка нута (700 г)

½ зубчика чеснока

молотый тмин

оливковое масло

2 столовые ложки тахини (паста из молотых зерен кунжута) или несладкая арахисовая паста

1 лимон

Приготовление

Высыпаем нут в блендер, добавляем ½ зубчика чеснока, а также щепотку морской соли, черного перца и молотого тмина. Затем вливаем 4 столовых ложки оливкового масла и две ложки тахини.

Мелко натираем цедру половины лимона и выжимаем весь сок. Взбиваем все ингредиенты в блендере до однородной массы.

Отрегулируй хумус себе по вкусу, добавляя приправы, что тебе нравятся. Затем перелей блюдо в банку, чтобы можно было хранить в холодильнике.

Советы для подачи хумуса от Джейми

Хумус вкусно подавать с хрустящими овощами, например, сельдереем, фенхелем, морковью, редисом и огурцом.

Также можно разнообразить рецепт хумуса и готовить его, например с фасолью.

Также можно добавлять перец в банках или жареные овощи, например кабачки или свеклу. Можешь корректировать текстуру себе по душе: более плотную или наоборот делать хумус более редким.

Джейми Оливер знает, как сделать любое блюдо непревзойденно вкусным и необычным. Раньше мы рассказывали о его рецепте панкейков.

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