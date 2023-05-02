Нічого зайвого — лише улюблене м’яско! Як приготувати шашлик у духовці

Поки природа не поспішає нас винагородити стабільністю у погоді, ми можемо потішити себе улюбленими стравами. Так, звісно, зараз йдеться про шашлик.
Запитаєш, а як його приготувати, якщо на вулиці то дощ, то сильний вітер? Досить просто: варто лише звернутись за допомогою духовки.
Просто обирай свій улюблений рецепт маринаду, як, наприклад, рекомендує шеф-кухар — шашлик з полуницею, або ж наш — класичний. І тоді гайда на кухню готувати улюблену страву.
Декому може бути не до смаку свинина, щоб готувати шашлик у духовці. Тому читай, як замаринувати шашлик з курки, щоб додати йому нотки кислого апельсину.
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