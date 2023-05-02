Нічого зайвого — лише улюблене м’яско! Як приготувати шашлик у духовці

Поки природа не поспішає нас винагородити стабільністю у погоді, ми можемо потішити себе улюбленими стравами. Так, звісно, зараз йдеться про шашлик.

Запитаєш, а як його приготувати, якщо на вулиці то дощ, то сильний вітер? Досить просто: варто лише звернутись за допомогою духовки.

Просто обирай свій улюблений рецепт маринаду, як, наприклад, рекомендує шеф-кухар — шашлик з полуницею, або ж наш — класичний. І тоді гайда на кухню готувати улюблену страву.

Інгредієнти для шашлику в духовці

свинячий ошийок — 600 грамів

вода — 500 мілілітрів

цибуля ріпчаста — 3 штуки

винний оцет — 3 столові ложки

чорний перець — половина чайної ложки

сіль — 1 чайні ложки

Спосіб приготування шашлику в духовці

Щоб приготувати шашлик у духовці, спочатку потрібно нарізати м’ясо шматочками, потім приправити його сіллю та перцем. Далі необхідно приготувати маринад. Для цього у миску з м’ясом налити винний оцет, воду та ретельно перемішати. Після цього почистити цибулю, нарізати її кільцями та додати до маринаду. Накрити ємність харчовою плівкою та поставити на кілька годин у холодильник. Потім можна почати нанизувати м’ясо та цибулю на шпажки почергово. У такому вигляді викласти їх на деко та відправити запікатись у розігріту до 200 градусів духовку на півгодини. Шпажки варто регулярно перевертати. Коли закінчиться час, тоді необхідно перевірити, чи просмажилось м’ясо до твого улюбленого стану.

Декому може бути не до смаку свинина, щоб готувати шашлик у духовці. Тому читай, як замаринувати шашлик з курки, щоб додати йому нотки кислого апельсину.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!