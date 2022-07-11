Як замаринувати шашлик з курки: рецепт з нотками кислого апельсину, солодкого меду та копченої паприки

Ні війна, ні укуси кліщів, ні непогода не повинні зупиняти тебе від сезону барбекю. Звісно, відпочивати потрібно обережно, дотримуючись усіх необхідних правил безпеки.

А ось за смачну курку на грилі потурбується маринад від британського шеф-кухаря та блогера Джеймі Олівера. Читай, як приготувати ніжну та хрумку птицю.

Інгредієнти

1 апельсин

1 сушений перець чилі

Половина ч.л. копченої паприки

Половина ч.л. діжонської або англійської гірчиці

3 ст.л. рідкого меду

3 ст.л. кетчупу

1 ч.л. оливкової олії

4 курячі грудки без шкіри

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Приготування на грилі

Запали гриль. Поки він горітиме, ти підготуєш м’ясо до смаження на гарячому вугіллі. Добре, щоб на одній стороні гриля було менше вугілля. Це створить прохолодніше місце, яке потім може знадобитись у разі підгоряння курки. Дрібно натри апельсинову цедру в неглибоку миску. Намагайся видалити лише кольорову цедру, не заглиблюючись у гірку білу серцевину під нею. Покриши туди сушений перець чилі. Додай паприку, гірчицю, мед, кетчуп і трохи оливкової олії.

Приправ маринад невеликою дрібкою солі, перцю та добре перемішай. Виклади курячі грудки в миску з маринадом. Проконтролюй, щоб вони повністю були в маринаді, накрий їх харчовою плівкою та залиш на 5–10 хвилин або доки гриль не буде готовий. Під час приготування на грилі контролюй температуру, щоб курка добре пропеклася, перш ніж почне підгоряти зовні. Якщо м’ясо починає обвуглюватися занадто швидко, то перемісти його в прохолоднішу частину гриля.

Приготування на пательні

Шашлик можна приготувати й вдома! Для цього:

Постав сковорідку на сильний вогонь, щоб вона стала дуже гарячою. За допомогою щипців переклади курячі грудки на пательню. Готуй курку до золотистого кольору приблизно 5 хвилин з кожного боку, перевертаючи щохвилини. Ложкою нанеси трохи маринаду, який залишився, на кожну грудку.

Цей маринад можна використовувати також для креветок, свинячої вирізки або стейка. Він забезпечить соковитість, пікантність та неймовірний аромат твоєї страви.

Якщо ж ти віддаєш перевагу жирному м’ясу, то читай, як приготувати шашлик зі свинини за рецептом шефу з Кавказу Аліка Мкртчяна.

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