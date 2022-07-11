Як замаринувати шашлик з курки: рецепт з нотками кислого апельсину, солодкого меду та копченої паприки

Ні війна, ні укуси кліщів, ні непогода не повинні зупиняти тебе від сезону барбекю. Звісно, відпочивати потрібно обережно, дотримуючись усіх необхідних правил безпеки.
А ось за смачну курку на грилі потурбується маринад від британського шеф-кухаря та блогера Джеймі Олівера. Читай, як приготувати ніжну та хрумку птицю.
Шашлик можна приготувати й вдома! Для цього:
Цей маринад можна використовувати також для креветок, свинячої вирізки або стейка. Він забезпечить соковитість, пікантність та неймовірний аромат твоєї страви.
Якщо ж ти віддаєш перевагу жирному м’ясу, то читай, як приготувати шашлик зі свинини за рецептом шефу з Кавказу Аліка Мкртчяна.
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