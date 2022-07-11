Їжа та рецепти

Як замаринувати шашлик з курки: рецепт з нотками кислого апельсину, солодкого меду та копченої паприки

Олена Яковлєва, редакторка сайту 11 Липня 2022, 17:00
Як замаринувати шашлик - рецепт маринаду від Джеймі Олівера
Фото: Unsplash

Більше новин
Українські військові про те, чому не треба карати відправкою на фронт
Це пережиток СРСР! Українські військові про те, чому не треба “карати” відправкою на фронт
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
скасували відпустки
Офіційно без відпусток: перелік професій, яким відмовлятимуть у відпочинку
Харків 11 липня
Чому я його не затягнула… Люди розповідають про трагічний обстріл Харкова та показують наслідки
Дивитись більше

Матеріали по темі

Пухкі панкейки від Джеймі Олівера
Смакота! Пухкі панкейки з медом та йогуртом — простий рецепт від Джеймі Олівера
Кабачкові оладки рецепт
Саме сезон: рецепт оладок із кабачка від фіналістки Супермодель по-українськи Віки Маремухи
Рецепт дієтичних кокосових сирників у духовці від Світлани Фус
Без зайвих калорій: рецепт дієтичних кокосових сирників у духовці від Світлани Фус
Рецепт вафельного торта з ірискою від Ектора Хіменеса-Браво
Солодкий смак дитинства — рецепт вафельного торта від Ектора Хіменеса-Браво

Відео
Українські військові про те, чому не треба карати відправкою на фронт

Це пережиток СРСР! Українські військові про те, чому не треба “карати” відправкою на фронт
0:02:58
Харків 11 липня
Чому я його не затягнула… Люди розповідають про трагічний обстріл Харкова та показують наслідки
0:03:32
Книжкова акція від викладачки для дітей за кордоном
Читаймо українською: книжкова акція від викладачки для дітей за кордоном
скільки сексуальних злочинів
Сексуальні злочини росіян в Україні: в ООН назвали перші цифри
0:02:03
Завал багатоповерхівки в Часовому Яру
Жахлива трагедія у Часовому Яру: кількість жертв значно зросла
0:01:05
ЗСУ звільнили село Іванівка Херсонської області
Крок за кроком повертаємо Херсонщину: ЗСУ звільнили село Іванівка
Всесвітні ігри-2022
Нація переможців: українці здобули 22 нагороди на Всесвітніх іграх у США. Читай, хто приніс золото
0:09:34
Олексій Резніков
Президент наказав деокупувати прибережні райони на Півдні. Олексій Резніков розповів, чому це важливо
0:03:35
Курси української мови для переселенців у Львові
Мова має значення! Переселенці відмовляються від мови агресора та переходять на українську 
0:04:04
Як замаринувати шашлик з курки: рецепт з нотками кислого апельсину, солодкого меду та копченої паприки
Жодної спокійної ночі! Внаслідок ракетного обстрілу Харкова зруйновано цілий під’їзд багатоповерхівки
Більше відео
Як замаринувати шашлик з курки: рецепт з нотками кислого апельсину, солодкого меду та копченої паприки
Читати далі
Прес “палає”. Топ-10 простих вправ для підтягнутих м’язів живота
Пухкі панкейки від Джеймі Олівера
Читати далі
Смакота! Пухкі панкейки з медом та йогуртом — простий рецепт від Джеймі Олівера

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь