Как замариновать шашлык из курицы: рецепт с нотками кислого апельсина, сладкого меда и копченой паприки

Ни война, ни укусы клещей, ни непогода не должны останавливать тебя от сезона барбекю. Конечно, отдыхать нужно осторожно, соблюдая все необходимые правила безопасности.

А вот за вкусную курицу на гриле позаботится маринад от британского шеф-повара и блоггера Джейми Оливера. Читай, как приготовить нежную и хрустящую птицу.

Ингредиенты

1 апельсин

1 сушеный перец чили

Половина ч.л. копченой паприки

Половина ч.л. дижонской или английской горчицы

3 ст.л. жидкого меда

3 ст.л. кетчупа

1 ч.л. оливкового масла

4 куриные грудки без кожи

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Приготовление на гриле

Запали гриль. Пока он будет гореть, ты подготовишь мясо к жарке на горячих углях. Хорошо, чтобы на одной стороне гриля было меньше угля. Это создаст более прохладное место, которое может понадобиться в случае подгорания курицы. Мелко натри апельсиновую цедру в неглубокую миску. Старайся удалить только цветную цедру, не углубляясь в горькую белую сердцевину под ней. Покроши туда сушеный перец чили. Добавь паприку, горчицу, мед, кетчуп и немного оливкового масла.

Приправь маринад небольшой щепоткой соли, перца и хорошо перемешай. Выложи куриные грудки в миску с маринадом. Проконтролируй, чтобы они были полностью в маринаде, накрой их пищевой пленкой и оставь на 5–10 минут или пока гриль не будет готов. Во время приготовления на гриле контролируй температуру, чтобы курица хорошо пропеклась, прежде чем начнет подгорать снаружи. Если мясо начинает обугливаться слишком быстро, то перемести его в более прохладную часть гриля.

Приготовление шашлыка на сковороде

Шашлык можно приготовить и дома! Для этого:

Поставь сковороду на сильный огонь, чтобы она стала очень горячей. С помощью щипцов переложи куриные грудки в сковороду. Готовь курицу до золотистого цвета примерно 5 минут с каждой стороны, переворачивая каждую минуту. Ложкой нанеси немного оставшегося маринада на каждую грудку.

Этот маринад можно использовать также для креветок, свиной вырезки или стейка. Он обеспечит сочность, пикантность и невероятный аромат твоему блюду.

Если же ты предпочитаешь жирное мясо, то читай, как приготовить шашлык из свинины по рецепту шефа с Кавказа Алика Мкртчяна.

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