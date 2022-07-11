Как замариновать шашлык из курицы: рецепт с нотками кислого апельсина, сладкого меда и копченой паприки

Ни война, ни укусы клещей, ни непогода не должны останавливать тебя от сезона барбекю. Конечно, отдыхать нужно осторожно, соблюдая все необходимые правила безопасности.
А вот за вкусную курицу на гриле позаботится маринад от британского шеф-повара и блоггера Джейми Оливера. Читай, как приготовить нежную и хрустящую птицу.
Шашлык можно приготовить и дома! Для этого:
Этот маринад можно использовать также для креветок, свиной вырезки или стейка. Он обеспечит сочность, пикантность и невероятный аромат твоему блюду.
Если же ты предпочитаешь жирное мясо, то читай, как приготовить шашлык из свинины по рецепту шефа с Кавказа Алика Мкртчяна.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!