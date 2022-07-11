Еда и рецепты

Как замариновать шашлык из курицы: рецепт с нотками кислого апельсина, сладкого меда и копченой паприки

Елена Яковлева, редактор сайта 11 июля 2022, 17:00
Як замаринувати шашлик - рецепт маринаду від Джеймі Олівера
Фото: Unsplash

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