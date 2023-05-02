Ничего лишнего — только любимое мясо! Как приготовить шашлык в духовке

Пока природа не спешит нас вознаградить стабильностью в погоде, мы можем порадовать себя любимыми блюдами. Да, конечно, сейчас речь идет о шашлыке.

Спросишь, а как его приготовить, если на улице то дождь, то сильный ветер? Достаточно просто: стоит обратиться за помощью к духовке.

Просто выбирай свой любимый рецепт маринада, как, например, рекомендует шеф-повар — шашлык с клубникой, или наш — классический. И тогда айда на кухню готовить любимое блюдо.

Ингредиенты для шашлыка в духовке

свиной ошеек — 600 граммов

вода — 500 миллилитров

лук репчатый — 3 штуки

винный уксус — 3 столовые ложки

черный перец — половина чайной ложки

соль — 1 чайная ложка

Способ приготовления шашлыка в духовке

Чтобы приготовить шашлык в духовке, сначала нужно нарезать мясо кусочками, затем приправить солью и перцем. Далее нужно приготовить маринад. Для этого в миску с мясом налить винный уксус, воду и тщательно перемешать. После этого почистить лук, нарезать его кольцами и добавить в маринад. Накрыть емкость пищевой плёнкой и поставить на несколько часов в холодильник. Затем можно начать нанизывать мясо и лук на шпажки поочередно. В таком виде выложить их на противень и отправить на полчаса запекаться в разогретую до 200 градусов духовку. Шпажки следует регулярно переворачивать. А когда истечет время, тогда необходимо проверить, прожарилось ли мясо до твоего любимого состояния.

Некоторым может быть не по вкусу свинина, чтобы готовить шашлык в духовке. Поэтому читай, как замариновать шашлык из курицы, чтобы придать ему нотки кислого апельсина.

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