Ничего лишнего — только любимое мясо! Как приготовить шашлык в духовке

Пока природа не спешит нас вознаградить стабильностью в погоде, мы можем порадовать себя любимыми блюдами. Да, конечно, сейчас речь идет о шашлыке.
Спросишь, а как его приготовить, если на улице то дождь, то сильный ветер? Достаточно просто: стоит обратиться за помощью к духовке.
Просто выбирай свой любимый рецепт маринада, как, например, рекомендует шеф-повар — шашлык с клубникой, или наш — классический. И тогда айда на кухню готовить любимое блюдо.
Некоторым может быть не по вкусу свинина, чтобы готовить шашлык в духовке. Поэтому читай, как замариновать шашлык из курицы, чтобы придать ему нотки кислого апельсина.
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