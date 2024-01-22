Осенняя выпечка без муки: как приготовить манник с грушей

С грушей можно приготовить много разной выпечки, например, манник.
Для этого рецепта не нужна мука. Вместо нее используется манка. Рецептом манника с грушей поделилась фудблогер Nata.cooking.
Ингредиенты:
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталі | Фудблог & Смачні рецепти ✨ (@nata.cooking)
Публикация от Наталі | Фудблог & Смачні рецепти ✨ (@nata.cooking)
Можно много фантазировать касательно выпечки с грушей. Ранее мы рассказывали рецепт запеченных груш в тесте.
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