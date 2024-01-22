Осенняя выпечка без муки: как приготовить манник с грушей

С грушей можно приготовить много разной выпечки, например, манник.

Для этого рецепта не нужна мука. Вместо нее используется манка. Рецептом манника с грушей поделилась фудблогер Nata.cooking.

Как приготовить манник с грушей

Ингредиенты:

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груша — 3 шт.

манка — 230 г

кефир — 250 мл

сливочное масло — 60 г

сахар — 140 г

ванильный сахар — 10 г

яйца — 2 шт.

разрыхлитель — 1,5 ч. л.

сахарная пудра — 2 ст. л.

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Приготовление манника с грушей

В первую очередь нужно манную крупу залить кефиром и оставить на 25-30 минут. В это время помыть груши и протереть насухо. Одну грушу нарезать тонкими продольными пластинами, остальные перетереть на грубой терке. В миске взбить яйца с сахаром, добавив ванильный сахар. Взбивать все до образования пышной массы. К яичной массе добавить набухшую манную крупу и все хорошо перемешать. Растопить сливочное масло, подождать, пока немного остынет, и добавить к манке. Затем всыпать разрыхлитель и очень хорошо перемешать. Добавить в тесто натертые груши и снова все хорошо перемешать. Застелить форму для выпечки пергаментом и выложить тесто. Сверху выложить порезанную грушу. Выпекать при температуре 180°C 40-60 минут.

Можно много фантазировать касательно выпечки с грушей. Ранее мы рассказывали рецепт запеченных груш в тесте.

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